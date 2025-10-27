Leonardo Curzio: el presidente mercurial de EE.UU. y el ajedrez político en las Américas

El actual inquilino de la casa blanca ha redefinido el rol de Estados Unidos en el mapa político de las Américas. Su enfoque, calificado en la transcripción como “desordenado y mercurial”, es un claro indicador de que ha optado por inmiscuirse activamente, intentando ser un “factor de decisión” en los procesos electorales y políticos de la región. Esta intromisión ha tenido resultados variados.

Un ejemplo notable de fracaso fue su intervención en Canadá , donde el candidato que no deseaba resultó electo, refiriéndose a Carney, quien mantiene una política de “equilibrio” con EE.UU. No obstante, la estrategia funcionó en Argentina, donde la victoria de Milei fue vista como un resultado “favorable” a la postura estadounidense, permitiendo al nuevo presidente continuar con sus polémicas reformas.

De México a Chile: el eje de tensión que gravita en la política nacional

La agresiva estrategia de influencia no se detiene en el sur. El presidente de EE.UU. ha “amenazado” con inmiscuirse en la política interna de Colombia y Chile, países con próximas citas electorales. El peso de sus acciones y dichos es tal que la conversación nacional en estos países inevitablemente “gravita” alrededor de Washington.

El caso más sensible es México. El mandatario estadounidense ha reiterado que el país “está controlado por los narcos”, a pesar de calificar a su presidenta como “encantadora”. Este tipo de declaraciones polariza la discusión pública y ejerce una enorme presión en la agenda bilateral. La presencia del presidente de EE.UU. es, por lo tanto, una fuerza política ineludible que, para bien o para mal, marca el ritmo del debate en todo el continente.

