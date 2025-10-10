Leonardo Curzio: El Nobel de la esperanza democrática para Venezuela

Los Premios Nobel de este año han vuelto a colocar un espejo crítico frente al mundo. El galardón de la Paz a María Corina Machado es un acto político necesario que ofrece una voz de esperanza a un pueblo oprimido por una dictadura. Sin embargo, no deja de ser una constatación dolorosa: el elevado número de Premios de la Paz en América Latina evidencia la precariedad social y la debilidad cívica persistentes en la región. El arte, por su parte, también alza la voz desde la literatura.

Un faro para la oposición Venezolana

El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado es un gesto alentador de la Academia Noruega. El premio, inherentemente político por su naturaleza, se concede a una opositora que representa la esperanza para un pueblo sometido a una dictadura. Se celebra esta señal con la expectativa de que se replique y que tenga consecuencias directas y favorables para el restablecimiento del orden democrático en Venezuela.

La distinción subraya la lucha incansable de la activista y pone el foco internacional sobre la falta de libertades y la opresión en el país. El premio es un recordatorio de que, a pesar de los avances democráticos, América Latina sigue siendo una región con enormes debilidades que se manifiestan en la necesidad de premiar la paz.

Laszlo Krasnohorzay

El galardonado con el Premio Nobel de Literatura de este año es el escritor húngaro Laszlo Krasnohorzay, el segundo Nobel en lengua húngara después de Imre Kertész. Este hecho celebra a una nación que ha mantenido su identidad lingüística a pesar de estar rodeada de lenguas eslavas, latinas y germánicas.

Krasnohorzay es un autor de técnica narrativa compleja y audaz, conocido por sus novelas de un solo párrafo y su escasa puntuación, lo que crea un efecto de “vorágine” o “torbellino” de desazón profunda. Sus obras, como Tango Satánico o La melancolía de la resistencia, lo establecen como un cronista del comunismo en Hungría. Su literatura, al apelar a la libertad individual y al arte como forma de expresión, también tiene un mensaje político latente, funcionando como un contrapeso intelectual al autoritarismo del actual gobierno húngaro, liderado por Víctor Orbán.

