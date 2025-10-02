Senado aprueba en lo general la reforma en la ley de amparo
“Estas normas no benefician más a las personas, le dan más atribuciones a la autoridad” Santiago Aguirre: especialista en derechos humanos habla de las implicaciones de la nueva ley de amparo.
- No se buscará cambiar las reglas del juego, una vez iniciado: La nueva ley de amparo será retroactiva, no aplicará a juicios en curso.
- El objetivo de la reforma se vende como una manera de otorgar mayor certeza, acortar plazos y garantizar la justicia efectiva para las personas.
- Uno de los aspectos más importantes es la incorporación del concepto de “interés legítimo”, el cual podrá ser de carácter individual o colectivo. Todo esto sin contemplar que la lesión sea actual, ni que el beneficio derivado del amparo sea directo.
