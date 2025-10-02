Senado aprueba en lo general la reforma en la ley de amparo

No se buscará c ambiar las reglas del juego, una vez iniciado : La nueva ley de amparo será retroactiva, no aplicará a juicios en curso.

: La nueva ley de amparo será no aplicará a juicios en curso. El objetivo de la reforma se vende como una manera de otorgar mayor certeza, acortar plazos y garantizar la justicia efectiva para las personas.

para las personas. Uno de los aspectos más importantes es la incorporación del concepto de “interés legítimo”, el cual podrá ser de carácter individual o colectivo. Todo esto sin contemplar que la lesión sea actual, ni que el beneficio derivado del amparo sea directo.

