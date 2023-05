Calles, vialidades importantes, techos, parques y escuelas se pintaron de gris tras la intensa caída de ceniza del volcán Popocatépetl, cuya actividad se ha incrementado considerablemente en la última semana ocasionando que la Coordinación Nacional de Protección Civil decidiera elevar el nivel de alerta volcánica a semáforo amarillo Fase 3 .

Desde la madrugada de este 21 de mayo, la ceniza volcánica no ha dejado de caer en Puebla, estado que ya está en alerta al comportamiento de “Don Goyo”. De igual manera ya se realizan medidas preventivas para garantizar la seguridad de la población, sobre todo quienes viven en las cercanías.

AVISO 🌋

Derivado de la constante actividad del #Popocatépetl, continúa la caída de #ceniza en la ciudad de #Puebla #México 🇲🇽

-Si puede quedarse en casa, hágalo, no salga

-Si sale, use cubrebocas y lentes

-Barra la ceniza y póngala en bolsas de plástico

-Cuide a sus mascotas pic.twitter.com/00LAQPj5go — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) May 21, 2023

A través de redes sociales compartieron cómo las ventanas de sus hogares y automóviles se cubrieron de una ligera capa de ceniza y el asfalto negro pasó a ser color gris en muchas vialidades de la entidad. Por este problema, muchos negocios decidieron cerrar y la gente optó por no salir de sus casas.

El cielo de la capital de Puebla también se pintó de color gris arenoso, por lo que las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre y manejar con precaución para evitar accidentes en las carreteras.

Una de las vialidades más afectadas hasta el momento has sido Avenida Juárez, en donde la ceniza cubrió todo a su paso. El movimiento por la zona es casi nulo y los negocios decidieron cerrar para que la ceniza no entrara a los locales. Por la poca visibilidad se exhorta a no manejar y permanecer en casa.

¿En qué municipios de Puebla se registra ceniza volcánica?

Debido a la condición de los vientos, se tiene caída de ceniza en los municipios: Zacatlán, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Puebla capital, Amozoc Tetela de Ocampo, Chignahuapan, San Nicolás de los Ranchos, Nealtican, Calpan, San Pedro Benito Juárez, Atlixco.

También se registró la caída de ceniza en Coronango, Tlaltenango, Juan C Bonilla, Xoxtla, Tepeaca, Tepatlaxco de Hidalgo, Cuapiaxtla de Madero y Acajete.

De acuerdo con la CNPC, se realizan recorridos en la ruta de evacuación número 7, en donde se encuentra la comunidad de San Pedro Benito Juárez, considerada como la de mayor peligro, debido a su cercanía con el volcán Popocatépetl.

