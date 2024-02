¿Cuándo será inaugurado por completo el Tren Interurbano México-Toluca? Realizan recorrido de prueba

Esta obra la encontramos en proceso, la reiniciamos. Originalmente se tenía una estimación de 30 mil millones de pesos y no. (…) En el tiempo que llevamos ya se han ejercido 60 mil millones más, es decir, es una obra que va a significar una inversión, que no gasto, que es distinto, de cerca 100 mil millones de pesos y no es deuda, es presupuesto público. Cómo rinde el presupuesto, cómo rinde el dinero cuando no hay corrupción.