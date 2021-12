Spider-Man rompe récord de preventa en cines de México

El estreno de la nueva película de Spider-Man, fue un evento en el que miles de personas mostraron su fanatismo por el Hombre Araña abarrotando los cines de todo el mundo, pero la fiebre por el superhéroe de Marvel fue mucho más allá en México, donde ‘No Way Home’ rompió el récord de preventa en cines del país.

Spider-Man desbanca a ‘Avengers: Endgame’ en México

A pesar de no llevar ni una semana en cartelera, la película ‘Spider-Man: No Way Home’, ya es un brutal éxito de taquillas, pues de acuerdo a lo mencionado en redes sociales por Alejandro Ramírez M., CEO de Cinepolis, la tercera entrega de Spider-Man con Tom Holland se convirtió en la preventa de boletos más grande en la historia de la empresa cinematográfica en México.

Estamos muy contentos porque hoy estrena #SpidermanNoWayHome en @cinepolis y ya se convirtió en la película con la preventa de boletos más grande en la historia de Cinépolis en México, por encima de Avengers Endgame del 2019 pic.twitter.com/ASmRWQBu7y — Alejandro Ramírez M. (@Alejandro_Ramz) December 15, 2021

Aunque el empresario no brindó cifras exactas de venta, se estima que la nueva película de Spider-Man vendió más de 450 mil boletos en tan solo 12 horas, cifras establecidas ante el estreno de ‘Avengers: Endgame’ en México, la cual fue desbancada por el héroe arácnido.

La fiebre por Spider-Man en EUA

Hasta el momento no se han brindado cifras oficiales de la recaudación por la venta de boletos de Spider-Man, aunque el portal especializado en cine de EUA, Deadline, reportó que durante las primeras 24 horas de venta se recaudaron siete millones de dólares, equivalente a 149 millones de pesos.

Además se espera que ‘Spider-Man: No Way Home’ acumule entre 160 millones y 180 millones en el extranjero, y al menos 120 millones en EUA, lo que podría llevar a tener un total de ganancias mundiales de $300 millones de dólares en tan sólo su primer fin de semana en cartelera.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app.

erv