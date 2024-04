Así puedes imprimir tu RFC gratis en PDF

Las personas mayores de 18 años deben de contar con Registro Federal de Contribuyentes (RFC), este es una clave compuesta alfanumérica que el gobierno de México utiliza para identificar a las personas físicas y morales que practican alguna actividad económica en nuestro país; es necesario para presentar declaraciones anuales, facturar o pagar impuestos.

El RFC está compuesto por 13 caracteres para personas físicas y 12 caracteres para personas morales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el organismo encargado de expedirlo y asignarlo a las y los ciudadanos. En caso de no contar con RFC, es importante que lo tramites lo más pronto posible.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo descargar gratis mi RFC?

Cabe destacar que para realizar esta operación ya debes estar inscrito en el RFC, si previamente no acudiste a las oficias más cercanas a ti a registrarte o no hiciste el trámite en línea, no lo podrás consultar.

Aquí te explicamos cómo descargar el RFC en formato PDF por si lo ocupas para alguna diligencia.



Ingresar en el sitio oficial de SAT

Ir a “Obtén tu RFC con la Clave Única de Registro de Población”

Ingresar los datos solicitados

Verificar captcha

Hacer clic en “Consultar”

Descargar e imprimir en PDF

¿Cómo inscribirse al RFC?

Para obtener el RFC, las personas físicas pueden realizar el trámite de manera presencial en las oficinas del SAT o de manera electrónica a través del portal del SAT. Aquí te explicamos paso a paso.

En línea



Da clic en el botón INICIAR Llena los datos solicitados por el formulario electrónico: Inscripción al RFC Envía tu trámite al SAT e imprime la hoja previa con el número de folio asignado Acude con la documentación del trámite a la oficina del SAT de tu preferencia Entrega la documentación a la autoridad fiscal que atenderá tu trámite Recibe solicitud y acuse de inscripción al RFC, así como los productos derivados del trámite

Presencial



Acude con la documentación del trámite a la oficina del SAT de tu preferencia, con cita previa Entrega la documentación a la autoridad fiscal que atenderá tu trámite Recibe tu solicitud y acuse único de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes

En el caso de las personas morales, estas deben realizar el trámite de manera presencial en las oficinas del SAT.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.