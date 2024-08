Resultados Comipems 2024: El paso número uno si alcanzaste los aciertos

La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) publicó su convocatoria en la que dio a conocer los pasos a seguir para todos los aspirantes que tengan el puntaje necesario y aciertos con sus resultados de 2024.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Resultados COMIPEMS 2024, este el primer paso a seguir si alcanzaste los aciertos

Si tu resultado indica que has alcanzado los aciertos requeridos, el primer paso es completar el proceso de inscripción en la institución educativa a la que has sido asignado. La inscripción es fundamental para asegurar tu lugar en la institución y formalizar tu admisión.

El resultado de la prueba Comipems 2024 se reflejará en el número de aciertos obtenidos por el aspirante, siendo 128 la cifra máxima posible, según la misma dependencia.

Estas son las instrucciones para realizar la inscripción Comipems:



Consulta los resultados: Accede a tus resultados en www.comipems.org.mx Revisa las fechas y requisitos: Verifica las fechas y los requisitos específicos para la inscripción en la institución a la que has sido asignado. Cada institución puede tener procedimientos y plazos distintos. Completa el registro: Sigue las instrucciones proporcionadas por la institución para completar el proceso de inscripción. Esto puede incluir la entrega de documentos, el pago de tarifas y la confirmación de tu aceptación. Confirma tu inscripción: Asegúrate de recibir una confirmación de tu inscripción para tener la seguridad de que tu lugar ha sido reservado.

Para cualquier duda o consulta adicional sobre el proceso de inscripción de Comipems en 2024, te recomendamos contactar directamente con la institución educativa asignada o visitar su sitio web para obtener información específica.

¿Qué pasa si no logré aprobar el examen Comipems 2024?

Si al revisar tu Reporte de Resultados Comipems no has sido asignado a ninguna de tus opciones preferidas o si aparece el estado de CDO ( con derecho a otra opción ), no te desanimes. Esto no debe verse como un fracaso ni como un motivo para renunciar a tu vida académica o a tus sueños de continuar estudiando. Existen muchas otras oportunidades para seguir tus estudios y prepararte profesionalmente.

Deberás ingresar a la sección ASPIRANTE CON DERECHO A OTRA OPCIÓN (CDO). Allí podrás realizar tu preinscripción en alguna de las opciones educativas que aún tengan lugares disponibles en el momento de tu trámite.

adn Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.