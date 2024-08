SAID Edomex: Quiénes pueden cambiar de turno tras los resultados 2024

Conforme a la información del Sistema de Asignación de Inscripción y Distribución (SAID) 2024 en el Estado de México (Edomex), existe la posibilidad de solicitar un cambio de turno en la asignación de lugares para el ciclo escolar 2024-2025 . A continuación, te decimos quiénes tienen esa posibilidad tras la consulta de resultados.

Quiénes pueden cambiar de turno tras los resultados SAID 2024 en Edomex

Si ya has consultado los resultados del SAID 2024 Edomex y tu hijo salió en listas, pero no en el turno que lo deseabas inscribir, hay una posibilidad para terminar con el vespertino.



Posibilidad de cambio de turno: Los solicitantes tienen la opción de expresar su preferencia por el turno vespertino durante el proceso de selección. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta preferencia no garantiza que se les asignará un lugar en dicho turno. Criterios de asignación: La asignación de turnos se realiza conforme a los criterios establecidos en la convocatoria del SAID 2024. Estos criterios priorizan diversos factores, incluyendo la disponibilidad de cupos en las escuelas y los requerimientos establecidos para asegurar una distribución equitativa y eficiente de los alumnos. Proceso de solicitud: Los interesados en cambiar de turno deben seguir el procedimiento estipulado por la Secretaría de Educación del Estado de México, que incluye la presentación de una solicitud formal y la evaluación de la disponibilidad en los turnos deseados. Recomendaciones: Se aconseja a los padres y tutores revisar detenidamente los resultados y las opciones disponibles en la plataforma SAID 2024, así como considerar todas las posibilidades ofrecidas por las instituciones educativas para tomar decisiones informadas.

Es importante recalcar que la misma dependencia ha informado que solo se podrá hacer la selección de preferencia al turno vespertino; no obstante, esto no garantiza la asignación para dicho turno.

Cómo solicitar el cambio de turno del SAID 2024 en Edomex

Para poder realizar el proceso de solicitud para cambiar de turno tras los resultados del SAID 2024 en Edomex, sigue estos pasos:



Revisión de resultados: Accede a la plataforma del SAID 2024 y verifica los resultados de la asignación inicial. Solicitud de cambio: Ingresa al Módulo de solicitudes y selecciona la opción para solicitar un Cambio de turno. Formulario de solicitud: Completa el formulario de solicitud, indicando tu preferencia por el turno deseado (ej. turno vespertino) y proporciona la información requerida. Documentación adicional: Adjunta cualquier documentación adicional que se requiera para la solicitud, como justificantes o comprobantes específicos. Envío y confirmación: Manda la solicitud a través de la plataforma y obtendrás una confirmación de recepción por parte del sistema. Seguimiento: Realiza el seguimiento del estatus de tu solicitud a través de la misma plataforma o contacta a la Secretaría de Educación para obtener actualizaciones.

Si necesitas más detalles y orientación al respecto, puedes consultar la página oficial del SAID 2024 o comunícate directamente a las oficinas de la Secretaría de Educación del Estado de México.

