¡No les conviene! El error más común de quienes tramitan la Modalidad 40 del IMSS

La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se presenta como una opción atractiva para aquellos que buscan mejorar su pensión. El beneficio permite a los trabajadores seguir cotizando con un salario igual o superior al último registrado, lo cual influye directamente en el cálculo de su ingreso.

Además, las semanas aportadas bajo este formato se suman al total acumulado e incrementan los beneficios futuros. Aun así, no siempre resulta conveniente. A continuación te explicamos un error común que se suele repetir en México.

¿En qué caso no conviene cotizar a través de la Modalidad 40 del IMSS?

Por lo general, se suele pensar que si se tienen los requisitos es necesario pedir la Modalidad 40. No obstante, es primordial evaluar primero si realmente conviene o no en cada caso particular. Un error frecuente es no analizar las características individuales.

Hay casos donde, a pesar de los beneficios, podría no ser tan redituable pagar los costos de la Modalidad 40, como.



Si se tienen pocas semanas de cotización.

Si el salario promedio de los últimos años es muy alto.

No estás trabajando, pero eres menor de 55 años. En este último caso, no es que no sea buena idea inscribirse, sino que es mejor esperar un poco más, expuso el asesor comercial Iván Villa Rodríguez



Cabe destacar que para poder inscribirse en la Modalidad 40 es necesario haber acumulado al menos 52 semanas cotizadas en el IMSS.

¿Quiénes pueden tramitar la Modalidad 40 del IMSS?

La Modalidad 40 es para quienes cotizan principalmente bajo la Ley 73 del IMSS. Para acceder a ella, se debe ser mayor de edad, tener una actividad económica independiente o por cuenta propia, así como tener número de seguridad social. La solicitud se realiza a través de la página del Seguro Social y uno de los pasos más importantes elegir correctamente el sueldo base de cotización.

