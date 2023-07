VIDEO: ¡Amor a la profesión! Maestro baila vals de graduación con su única alumna

Dijeron que no se va a poder hacer porque solo se va a graduar una alumna y pues vi el desánimo de la alumna y de la madre de familia por lo que hablé con ellas y les planteé al ser solo única alumna pues no era un impedimento para no hacer aquella ceremonia de graduación y le ofrecí que yo la acompañara en el baile de su vals y pues ella aceptó al igual que la niña, que se mostró muy entusiasmada