¿Está tu favorito? Estos son los 10 Pueblos Mágicos más visitados

Si eres de los que les gusta conocer nuevos lugares seguro has optado por visitar los 132 Pueblos Mágicos que hay en México, y es que cada uno de ellos tiene un gran atractivo turístico, ya sea su arquitectura, flora y/o fauna, gastronomía, tradiciones o algún otro.

Pero en caso de que aún no hayas comenzado a pueblear por el país, aquí te compartimos una recomendación con los 10 lugares más visitados por los mexicanos.

¿Cuáles son los pueblos mágicos más visitados?

Tras haber analizado las compras y gustos de los viajeros de una empresa de viajes, durante el primer trimestre de 2023, se determinó que 6 de cada 10 mexicanos prefieren visitar los Pueblos Mágicos coloniales, con una estadía que va de los tres a cinco días.

Entre los destinos favoritos y más visitados están:

Tepoztlán

Si vives en la Ciudad de México (CDMX) seguro ya has visitado este lugar, pero en caso de que aún no lo hayas hecho no pierdas más tiempo y lánzate al estado de Morelos.

Lo más característico es la zona arqueológica que se ubica en lo alto del cerro del Tepozteco, pero en sí un pueblito mágico muy tranquilo, pintoresco y con calles empedradas.

🗓 #UnDíaComoHoy de hace 154 años se decretó la creación del estado de #Morelos.



Este destino cuenta con dos #PueblosMágicos: #Tepoztlán y #Tlayacapan, los cuales te cautivarán con su belleza natural y cultural, déjate sorprender por sus tradiciones, artesanías y gastronomía. 🙌 pic.twitter.com/EsjL4y9phk — SECTUR México (@SECTUR_mx) April 17, 2023

San Cristóbal de las Casas

Se incorporó a los Pueblos Mágicos desde 2003 y goza de un clima, paisajes y arquitectura única. Un plus es que este lugar de Chiapas conserva sus tradiciones, oficios, religión y construcciones virreinales que todas las mañanas suelen estar cubiertas por la neblina.

Tequisquiapan

Si te gusta el vino debes visitar este lugar que desde 2012 forma parte de los Pueblos Mágicos en México, anualmente es sede de la Feria del Queso y el Vino y suele ser visitado para realizar paseos en globo aerostático .

Como si eso fuera poco, la gastronomía de Querétaro también es un imperdible, al contar con platillos como la barbacoa de chivo, mole, gorditas, chicharrón y varias delicias más que debes probar.

Tlaxco

Otro lugar muy cercano a la CDMX que debes visitar pues adicional a su gastronomía y pulque, este pueblito de Tlaxcala es reconocido por las torres de su parroquia, la cantera rosa de la Capilla y los laberintos creados a través del tiempo con el agua de lluvia que fue erosionando la tierra.

Valladolid

Ubicada en el estado de Yucatán, entre Mérida y Cancún; agregada a la lista desde 2012, en este lugar los hoteles, tiendas de artesanías, bares y restaurantes están albergados en casonas coloniales. Pero sin duda los más destacable son los cenotes y una actividad de video mapping.

🌙#BuenasNoches desde Mérida, #Yucatán.



✨En este importante destino podrás encontrar una amplia variedad de museos y antiguas casonas de la época colonial, recorre sus calles un carruaje tirado por caballos llamado calandria y disfruta de su cielo estrellado. 🐎@Sefotur_Yuc pic.twitter.com/q8xXBYrtAo — SECTUR México (@SECTUR_mx) April 11, 2023

Valle de Bravo

Este pueblito mágico se ubica en el Estado de México ( Edomex ), probablemente por ello es uno de los más visitados. Sus actividades estrellas son las acuáticas y el parapente. Es un lugar perfecto para quienes son amantes de lo ecoturístico y la aventura.

Palenque

Sin duda uno de los favoritos en México, ya que además de ubicarse en medio de la selva, este lugar tiene una de las zonas arqueológicas más imponentes, de hecho, desde 1987 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) la nombró Patrimonio de la Humanidad.

Tulum

Si lo tuyo son las zonas arqueológicas, este es otro imperdible ubicado en el estado de Quintana Roo, lo más destacable es que las construcciones mayas están sobre un acantilado desde donde se puede observar la playa del Paraíso.

Isla Mujeres

Desde 2015 este lugar también en el estado de Quintana Roo, se convirtió en uno de los lugares favoritos y más bello del Caribe mexicano al contar con un arrecife coral, estructuras submarinas y un museo subacuático de arte.

Bacalar

Este lugar se ubica en el estado de Quintana Roo, en el sur del país, cerca de Chetumal. Se le conoce como Laguna de los Siete Colores y su nombre proviene del maya bakhalal, cuyo significado es “cerca o rodeado de carrizos”.

Se sumó a la lista de Pueblos Mágicos en el 2006 y destaca por las cavernas subacuáticas del Cenote Azul, además dentro de sus atractivos turísticos destacan las zonas arqueológicas mayas.

