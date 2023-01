Vacante de 80 mil pesos en Estados Unidos y sin hablar inglés

Si estás en busca de nuevas oportunidades para laborar en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, pero no dominas muy bien el inglés, no te preocupes existen algunas vacantes donde esto no es un obstáculo, tales como la que acaba de compartir el Portal del Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

En ellas destaca una vacante con sueldo de 80 mil pesos mensuales y prestaciones; la mejor parte es que es aún estás a tiempo para aplicar y que los requisitos no son complicados.

Así que date la oportunidad de comenzar este Año Nuevo con empleos que te ayuden a crecer, ampliar y mejorar laboral y económicamente.

Vacante en Estados Unidos que no requiere dominio del inglés

El Gobierno de México y la Unidad del Servicio Nacional del Empleo publicaron el 23 de diciembre de 2022 una oferta laboral de técnico en mantenimiento mecánico y eléctrico de máquinas de procesamiento de envases de aluminio.

De acuerdo al sitio web , la oferta estará disponible hasta el martes 31 de enero de 2023 y además del atractivo salario la empresa ofrece prestaciones de ley, entre las que destaca seguro de atención dental y de consultas médicas, seguro de vida, planes de pensiones y contrato.

En cuanto al horario de trabajo, no es muy específico ya que se limita a mencionar “algunos días”, pero de tiempo completo, es decir, de 07:00 a 19:00 horas.

Requisitos y habilidades que debe cumplir el interesado

Técnicos e ingenieros titulados en carreras técnica o de licenciatura en mecánica, electricidad, mecatrónica, electrónica, metalmecánica o afines con experiencia mínima de dos años en el mantenimiento y reparación de máquinas.

Conocimiento en la configuración y operación de máquinas de corte, refrigerantes, lubricantes y velocidades.

Configurar y probar equipos de fabricación de latas a fin de detectar dificultades técnicas.

Conocer la sincronización y alineación del funcionamiento de distintas máquinas, así como de sus reparación y reacondicionamiento.

Saber operar máquinas “front end”, así como máquinas de manipulación de bobinas, cupping press, body makers y trimmers.

La propuesta de vacante también viene acompañada de las habilidades que la persona que se postule debe cumplir como por ejemplo ser proactivo, trabajar en equipo, conocimiento en herramientas y máquinas, así como disponibilidad para viajar, entre otros.

Proceso de reclutamiento para la vacante en EUA

Si te interesa la vacante te recomendamos leer cuidadosamente todo las funciones y actividades a desarrollar, así como los requisitos, a fin de que conozcas lo necesario para laborar en la empresa de Estados Unidos que se dedica a fabricar envases de aluminio para refrescos, cerveza, café, té, vino, agua y bebidas deportivas.

La duración del proceso es de 2 meses y comienza con una entrevista inicial por parte del empleador, seguida de una más que será la definitiva. Postúlate aquí .

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que la tasa de desocupación es una cifra históricamente baja y por debajo del nivel prepandemia.#NuevaRealidadLaboral pic.twitter.com/7hN0dxP4iR — STPS México (@STPS_mx) December 29, 2022

