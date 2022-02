Entregan en México primera acta de nacimiento no binaria

En fechas recientes ha existido una gran controversia sobre aquellas personas que no se identifican ni con el sexo femenino ni con el masculino, y que pueden indentificarse con aspectos tanto masculinos como femeninos, con solo uno de ellos, o con ninguno, mejor conocidas como no binarias y México hizo historia al expedir la primera acta de nacimiento que reconoce a una persona no binaria.

De acuerdo con el colectivo mexicano Hola amigue, las personas no binarias no deben tener siempre un aspecto andrógino, sino que viven fuera de ser hombre o mujer, de lo masculino y lo femenino. Cabe recordar que las personas no binarias usan pronombres neutros como “elle”, pero también pueden hacer uso del “ella” o “él”.

En este tenor, México hizo historia al entregar la primera acta de nacimiento que reconoce a una persona no binaria, esto sucedió en el estado de Guanajuato , donde el registro civil de dicha entidad expidió a Fausto Martínez, originario de Celaya, un acta de nacimiento con género no binario tras un juicio de amparo.

“Es un logro colectivo de las personas no binarias en México, que se reconozca legalmente nuestra existencia con todo lo que implica eso, hacernos un ente jurídico con derechos y obligaciones”, declaró Fausto Martínez a EFE.

Como mencionamos anteriormente, la expedición del acta de nacimiento con género no binario fue posible gracias a un juicio de amparo promovido por la Asociación Amicus , que declaró a través de un comunicado que “es el primer caso de este tipo en México, hasta donde tenemos conocimiento en nuestras tres organizaciones”.

Fausto Martínez, activista de 26 años edad, que responde a los pronombres de “elle, ella o él”, se convirtió en el primer mexicano en ser reconocido como persona no binaria, por lo que en su acta de nacimiento aparece “NB” (no binario) en el apartado de sexo.

Amicus reveló que en octubre de 2011, Fausto Martínez solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) ratificar su credencial para votar de acuerdo con el género con el que se identifica: no binario. Sin embargo, la respuesta del organismo fue negativa, argumentando que primero tenía que modificar su acta de nacimiento.

Ese mismo mes, Amicus, en representación de Fausto Martínez, solicitó al Registro Civil de Guanajuato la rectificación de su acta, pero les fue negada. Para noviembre de 2021 interpusieron una demanda de amparo y tras dos meses de juicio, el Juez Cuarto de Distrito con sede en León, falló a su favor y ordenó expedir a Fausto Martínez el acta corregida.

“Es parte de la visibilidad. Como se dice coloquialmente, lo que no está escrito no existe. Es parte de que se reconozca que el género va más allá de binarismo hombre o mujer que conocemos tradicionalmente. Y también da certeza jurídica a las personas no binarias”, declaró Fausto.

“Hay mucho todavía que avanzar en Guanajuato que es un estado 100 por ciento conservador, retrógrado en temas tanto de diversidad sexual como de derechos de las mujeres”, añadió Martínez, “esto es un pequeño paso”.

Cabe recordar que en México, donde el Registro Civil es competencia local, cerca de la mitad de los 32 estados tienen una ley de identidad de género que permite a las personas trans rectificar su género en documentos oficiales.

Sin olvidar que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en 2018 que “la identidad de género es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas, por lo que su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia”.

