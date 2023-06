El Programa de Resultados Electorales Preliminares conocido como PREP, es un sistema que arroja datos preliminares de la elección en turno a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas.

El día de hoy, a las 7:38 am inició el 2o simulacro de Programa de Resultados Electorales PREP. Contamos con la presencia de la UAM Iztapalapa, como ente auditor; personal del INE, la Junta Local Ejecutiva del Edomex y los integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP, así como las Consejeras y Consejeros que integran el CG y el SE

¿El PREP arroja resultados en tiempo real?

El PREP permite conocer, en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la Jornada Electoral , con certeza y oportunidad y usando la tecnología más avanzada.

¿El PREP cuenta votos?

El PREP no cuenta votos, ni ofrece tendencias, los resultados presentados son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, ya que se van capturando conforme van llegando, por tanto no tienen efectos jurídicos.

¿A qué hora inicia el PREP?

El PREP comienza a las 20:00 horas del día de la elección y termina alrededor de 24 horas después o antes se captura el 100% de las actas, el PREP sirve como base para el cómputo distrital.

¿Qué es el conteo rápido?

De acuerdo al INE, el Conteo Rápido es un procedimiento estadístico para estimar las tendencias de los resultados finales la misma noche de la jornada electoral. De las actas que van enviando los presidentes de casilla se selecciona una muestra aleatoria de todas las casillas instaladas y a través de un proceso matemático se determina a qué candidato favorece la tendencia, sin embargo si la tendencia no es definitiva, la autoridad electoral podría abstenerse de dar esta información.

