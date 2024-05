¡Guácala! Estas son las peores marcas de huevo según Profeco

Siempre es buena idea comparar y por este motivo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de la Revista del Consumidor, publicó un análisis de las peores marcas de huevo para ayudar a los compradores a elegir la mejor opción.

Mensualmente la Profeco brinda información de calidad, veraz y oportuna para mantener a los consumidores informados sobre los productos que compran en tiendas, tianguis o supermercados .

¿Cuál es la peor marca de huevo según Profeco?

La Profeco realizó diversos estudios de calidad y ha emitido ciertas recomendaciones en relación con más de 24 marcas de huevo (13 de blanco y 7 de rojo). Se tuvieron en cuenta los siguientes datos: Aporte nutrimental; peso; tamaño; frescura; calidad sanitaria; información al consumidor; costo.

Por eso, en relación con el análisis de Profeco, se obtuvo que al menos cuatro marcas de huevo se consideran las peores por su información engañosa y su poca honestidad con sus consumidores .

A continuación, te señalamos cuáles son las peores marcas de huevo de acuerdo con lo señalado por la Profeco:



San Juan light rojo y blanco

Mamá Gallina

Rich & Low Mamá Gallina, Veggetarian Mamá Gallina y Super Vita&min

Bachoco enriquecido (blanco y rojo)

¿Por qué son malas estas marcas de huevo?

El huevo de la marca San Juan Light se consideró como malo debido a que en la información de su tabla nutrimental no se incluyeron datos como la grasa ni el sodio, mientras que la marca Mamá Gallina no especificaron datos como grasa, carbohidratos, sodio y no se especifica el país de origen.

Marcas como s Rich & Low Mamá Gallina, Veggetarian Mama Gallina y Super Vita&min t, contaban con un menor número de vitaminas de las que señala en su paquete de huevo. Por otro lado, el huevo de la marca Bachoco enriquecido rojo no cumplió con el contenido declarado de vitamina.

