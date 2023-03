SEP: ¿Regresarán las clases en línea por ola de calor en México?

Llegó la primavera y con ella una ola de calor que azota gran parte de México, donde el termómetro ha llegado a marcar hasta los 45° centígrados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que autoridades educativas de diferentes entidades hicieron una solicitud a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que se realice ajustes en su calendario escolar 2022-2023 debido a las altas temperaturas, y proponen que regresen las clases de manera virtual.

Temperaturas máximas en México

El SMN, organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en estados como Michoacán, Guerrero y Morelos, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla (suroeste), Colima, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, el termómetro ha marcado entre 35 y 40 grados, y la sensación térmica es mucho mayor.

☀️🥵 Ayer, en regiones de #Guerrero y #Morelos, se registraron #Temperaturas máximas superiores a 40 grados #Celsius. Las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados #Celsius. Más información en el link ⬇️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/WJwodaM9Uy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 27, 2023

¿Qué se ha dicho sobre las clases en línea por la ola de calor en México?

Ante esta situación climática, Lorenzo Arturo Parga Amado, subsecretario de Educación Básica de Chihuahua , pidió a la SEP adelantar el final del calendario escolar 2022-2023 previsto inicialmente para el 26 de julio, por lo que la respuesta que les dio fue negativa.

El funcionario chihuahuense señaló en conferencia de prensa que realizó tres veces la solicitud de adelantar el final de clases ante la SEP, donde explicaron los motivos y resolvieron dudas, sin embargo, su petición recibió un rotundo no.

Resarcimos las dudas que ellos nos comentaban, últimamente la doctora Sandra Elena Gutiérrez Fierro (directora general de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua) acudió a una comisión, a una reunión nacional que tuvieron, presentó otra vez un proyecto para hacer esta modificación, no se hizo -declaró Parga Amado.

SEP La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el calendario escolar para el ciclo 2022-2023, para los niveles de educación básica en escuelas públicas y privadas; en dicho calendario se establecen 190 días efectivos de clases

También detalló que ya se analizan estrategias para no afectar el desarrollo educativo de los alumnos, sin embargó se descartó regresar a clases en línea durante el calendario escolar de la SEP por la ola de calor que atraviesa México.

Con estas temperaturas, créanme, que no hay aire que alcance en un salón de clases de 9 por 6 con 40 alumnos adentro trabajando a las 3 o 4 de la tarde, es algo muy complicado -puntualizó Parga.

¿Las clases en línea funcionan?

Recordemos que durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, se implementó, el programa Aprende en Casa, el cual es una estrategia nacional, de aprendizaje a distancia a través de clases en línea para que los estudiantes siguieran estudiando, pero esta ¿estrategia funcionó?

De acuerdo con la organización Mexicanos Primero afirmó que el programa «Aprende en casa» de clases en línea fracasó, pues no funcionó para las familias más pobres del país, ya que no podían acceder a las clases por falta de internet o televisión, además de no contar con energía eléctrica.

A tres años del cierre de escuelas por la pandemia de COVID-19, las y los estudiantes viven una #crisiseducativa sin precedentes. Para saber más, lee nuestro comunicado o ve nuestra conferencia de prensa en Facebook: https://t.co/Ys7pWz1jJZ pic.twitter.com/gz7d7lP35e — Mexicanos Primero (@Mexicanos1o) March 22, 2023

Por otro lado, según un estudio de Kumon , siete de cada 10 alumnos en México y otros países redujeron su nivel, lo que podría generar un atraso de un año en su aprovechamiento, lo que es necesario revertir con exámenes de evaluación y clases extraescolares y residuales.

