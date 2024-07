Beca Benito Juárez 2024-2025: Fechas que debes tener en cuenta

Con el inicio del ciclo escolar 2024-2025 muy pronto, miles de estudiantes en México están atentos esperando que salga la convocatoria para recibir la Beca Benito Juárez , un apoyo económico fundamental para continuar con sus estudios. Si bien todavía no se dan a conocer las fechas exactas, esta ayuda se ha anunciado en un mismo período durante los últimos años. Te contamos cuándo para frenar las ansias.

¿Cuándo abrirá la convocatoria de la Beca Benito Juárez?

Esta beca, gestionada por el Gobierno de México a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), representa un ingreso importante para los estudiantes.

#TransformamosLaEducación⁰

En la #CNBBBJ, uno de nuestros objetivos principales es combatir la deserción escolar.



De 2019 a 2023 jóvenes de Educación #MediaSuperior regresaron a las aulas para continuar y concluir sus estudios. 📚🎓 pic.twitter.com/4utpuKc9Vm — BecasBenito (@BecasBenito) July 15, 2024

La CNBBBJ utilizará sus canales oficiales de comunicación para informar a los beneficiarios sobre cualquier actualización, así como para resolver dudas o problemas que puedan surgir durante el proceso.

Es relevante que los estudiantes y sus familias estén al tanto de estas fechas y procedimientos para asegurar que no se pierdan la oportunidad de recibir este importante apoyo.

En los últimos tres años, estas han sido las fechas clave de la Beca Benito Juárez.



En 2020, el registro para la Beca Benito Juárez abrió el pasado 14 de septiembre y se mantuvo abierto hasta 20 de octubre para el nivel medio superior del ciclo 2020-2021. En general, todas las convocatorias para las Becas para el Bienestar Benito Juárez se publicaron en septiembre durante ese año.

En 2021, el proceso de registro para la Beca Benito Juárez comenzó el 24 de agosto, con un plazo que venció el 14 de septiembre.

Por último, en 2023, el registro fue entre el 8 y 30 de septiembre. Ese año, las autoridades abrieron una lista de espera para ciertos aspirantes.

Este 2024 aún no se da a conocer la convocatoria. No obstante, quienes deseen solicitar esta beca, no deben desesperarse con el inicio de clases en agosto, ya que, si la tendencia continúa, será hasta finales de agosto o principios de septiembre cuando tendrán noticias de la Beca Benito Juárez.

