Para evitar la contingencia ambiental, esto son los 3 autos eléctricos más baratos en México

Los altos índices de contaminación han hecho que la contingencia ambiental y el tema del ‘no circula’ sean una constante en el territorio mexicano. La mayoría de los automóviles se han visto afectados y los conductores están buscando nuevas alternativas. Es por eso que los autos eléctricos aparecen como una nueva opción de movilidad en México.

A diferencia de los carros tradicionales, los autos eléctricos no producen contaminación porque ya no consumen combustibles fósiles (gasolina). Como su nombre lo indica, funcionan con electricidad, con energía suministrada por baterías recargables. Gracias a esto no serían afectados por el ‘no circula’.

¿Cuáles son los 3 autos eléctricos más baratos de México?

De esta manera, si estás pensando en cambiar tu vehículo por un auto eléctrico, te dejamos las opciones más baratas que hay disponibles en el mercado mexicano.



Jac E 10X . La marca china de Jac Motors ofrece la opción de auto eléctrico más barata en México Jac E 10 X , un vehículo pequeño, ideal para cuatro pasajeros y que se distingue por lo ahorrativo que puede llegar a ser. Puedes encontrarlo desde $357,000 mil pesos mexicanos. |

. La marca china de Jac Motors ofrece la opción de auto eléctrico más barata en , un vehículo pequeño, ideal para cuatro pasajeros y que se distingue por lo ahorrativo que puede llegar a ser. | Jac E J7. De igual manera, la marca china de Jac Motors ofrece la segunda opción de autos eléctricos más barata en territorio nacional. Se trata del Jac E J7 , una opción más lujosa, con tablero inteligente y que tiene una duración de carga más prolongada. El Jac E J7 puede comprarse desde los $730,00 mil pesos mexicanos.

De igual manera, la marca china de Jac Motors ofrece la segunda opción de autos eléctricos más barata en territorio nacional. Se trata del , una opción más lujosa, con tablero inteligente y que tiene una duración de carga más prolongada. El Jac E J7 Jac ESei4 Pro. Por último, la camioneta de la marca china Jac ESei 4 Pro se consolida como la tercera opción más económica si se pretende comprar un auto eléctrico. Una versión que tiene un valor desde los $753,000 mil pesos.

Una opción más cara y de otra marca es el Tesla Model 3. Un auto eléctrico que puede alcanzar más de 200 kilómetros por hora, cuenta con pantalla inteligente y que tiene un navegador en piloto automático. El precio de este carro va desde los $881,900 pesos mexicanos.

Este es el valor de los autos eléctricos más baratos en México para el 2024. Una importante opción que los conductores podrían empezar a considerar debido a las contingencias ambientales cada vez más comunes.

