No aparece desde mayo: buscan a Didier Emir Salazar García y activan Alerta Amber en Sinaloa; hay 6 desaparecidos más

¿Lo reconoces? Desde el pasado mes de mayo en el municipio de Concordia, Sinaloa, buscan a Didier Emir Salazar García, un joven de 17 años visto por última vez al salir de un domicilio ubicado en el Poblado de Copala y desde entonces se desconoce su paradero, por lo que activaron la Alerta Amber.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa que publico el 14 de octubre, consideran que el adolescente podría ser víctima de la comisión de un delito.

Las autoridades piden ayuda a la población para localizar al joven y que éste pueda volver a casa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Ficha de búsqueda de Didier Emir Salazar García, joven de 17 años

Para que la población pueda localizarlo, las autoridades describen a Didier Emir Salazar García como un joven de 1.70 metros de altura, complexión delgada, tez clara, cabello largo y chino, así como ojos color café oscuro.

Como señas particulares se menciona que tiene un lunar en la costilla del lado derecho, así como perforaciones en sus orejas. Además, se detalla que al momento de la desaparición llevaba una camisa color blanco, pantalón de mezclilla y botas café.

En caso de que tengas alguna información, entonces te puedes comunicar a los números de Alerta Amber Sinaloa:

(800) 890 9092

(667) 715 5588

Fichas de búsqueda activas en Sinaloa hasta el 16 de octubre

El caso de Didier Emir no es el único, pues hasta el viernes 16 de octubre, estas son fichas de búsqueda activas en Sinaloa con Alerta Amber:

Giancarlos Tadeo Flores Rojo , de 17 años, desapareció en Mazatlán

, de 17 años, desapareció en Mazatlán Antonio Joshua Ibarra Flores , de 16 años, desapareció en Mazatlán

, de 16 años, desapareció en Mazatlán Marco Alejandro Hernández Flores , de 13 años, desapareció en Mazatlán

, de 13 años, desapareció en Mazatlán Areli Karolina Villarreal Cruz , de 15 años, desapareció en Salvador Alvarado

, de 15 años, desapareció en Salvador Alvarado Mariana Geraldine Quijano Molina , de 17 años, desapareció en Salvador de Alvarado

, de 17 años, desapareció en Salvador de Alvarado César Daniel Mazo Garzón, de 17 años, desapareció en Navolato

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.