Desaparecen Giancarlo Tadeo Flores y Antonio Joshua Ibarra en Mazatlán; activan Alerta Amber en Sinaloa

¿Los reconoces? Las autoridades de Sinaloa activaron Alerta Amber para localizar a Giancarlo Tadeo Flores Rojo y Antonio Joshua Ibarra Flores, de 17 y 16 años, respectivamente, los cuales desaparecieron en el municipio de Mazatlán.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa emitió dos fichas de búsqueda, una por cada joven, en donde detalló que fueron vistos por última vez el 11 de octubre en un domicilio de la colonia Lomas del Ébano y desde entonces se desconoce su paradero.

Las autoridades sinaloenses piden ayuda a la población para localizar a los jóvenes.

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Ficha de búsqueda de Antonio Joshua Ibarra Flores, desaparecido en Mazatlán

Para que la ciudadanía pueda localizar al adolescente, la Fiscalía de Sinaloa describió a Antonio Joshua Ibarra Flores con una estatura de 1.65 metros, complexión delgada, tez morena clara, cabello ondulado y ojos café oscuro.

Como señas particulares se detalla que tiene una cicatriz en la parte de las costillas de lado derecho; la última vez que se supo de su paradero iba vestido con una playera color negro, pantalón negro y tenis negros.

Ficha de búsqueda de Giancarlo Tadeo Flores Rojo, desaparecido en Sinaloa

Por su parte, Giarcarlo Tadeo Flores Rojo es descrito con una estatura de 1.65 metros, complexión delgada, tez morena clara, cabello ondulado y ojos café.

Como señas particulares se menciona que tiene cicatrices arriba del ojo izquierdo y marcas en la espalda; la última vez que se supo de él iba con una playera color negro, pantalón azul claro y tenis negros.

Si tienes alguna información para dar con su paradero, puedes comunicarte a los números de Alerta Amber Sinaloa:

(800) 890 9092

(667) 715 5588

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