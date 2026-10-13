Chamba en Puebla: INE abre vacantes con salarios de 15 mil 785 pesos; estos son los requisitos

¿Estás en busca de trabajo antes de que acabe el año? El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió dos vacantes en Puebla para el cargo de asistente de Operación de Equipo Tecnológico con un salario bruto de 15 mil 785 pesos.

La convocatoria oficial informa que la oportunidad laboral es en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla, ubicada en avenida Carlos I. Bentancourt Molina 54, colonia Centro, Zacapoaxtla, Puebla.

Prepara todos tus documentos porque la fecha límite para aplicar es el próximo jueves 15 de octubre y puedes acudir en un horario desde las 09:00 a las 14:00 horas (tiempo local).

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Requisitos para aplicar a la vacante del INE en Puebla

Si tienes interés en el cargo, estos son los requisitos que debes de cumplir para aplicar a la vacante en el INE de Puebla:

Mínimo certificado de Bachillerato

Experiencia de seis meses en apoyo ejecutivo, administrativo y atención al público

en apoyo ejecutivo, administrativo y atención al público Conocimiento en paquetería office y uso de aplicaciones web

y Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce de derechos políticos y civiles

y estar en pleno goce de derechos políticos y civiles Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con INE vigente (copia de la credencial)

(copia de la credencial) No ser candidato o militante de algún partido político

Currículum vitae vigente con formato del INE

vigente con formato del INE RFC activo en el SAT

activo en el SAT Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio actual no mayor a dos meses

no mayor a dos meses Declaración bajo protesta de decir la verdad sobre no estar inhabilitado para el desempeño de algún cargo

de decir la verdad sobre no estar inhabilitado para el desempeño de algún cargo Carta compromiso de presentar declaración patrimonial

¿Cómo aplicar a la vacante del INE en Puebla?

En caso de que cumplas con todos los requisitos, entonces puedes presentarte físicamente en la avenida Hidalgo 409, colonia Centro, en Teziutlán, Puebla, con el licenciado Sergio Hernán Pérez Vega.

Toma en cuenta que el contrato inicia desde el 1º de noviembre termina hasta el 31 de diciembre.

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