Consigue trabajo en octubre: Embajada de Francia en México abrió vacante con salario de 36 mil pesos

Inició octubre y qué mejor que comenzar un nuevo mes con empleo, así que si sigues en busca de uno, quizá es la oportunidad que has estado esperando porque la Embajada de Francia en México abrió una vacante con salario de 36 mil pesos mensuales.

Las autoridades francesas buscan a un agente temporal del Servicio de Visados, el puesto es por sólo dos meses, pero es un oportunidad magnífica para terminar el año con empleo.

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Requisitos para aplicar a la vacante de la Embajada de Francia en México

El puesto tiene como características ser responsable de la recepción de expedientes de solicitud de visa, gestionar los pagos de las solicitudes de este documentos, así como archivar los documentos necesarios.

Para esto, las autoridades piden los siguientes requisitos:

Conocimientos en francés, español e inglés

Ser ciudadano mexicanos

En caso de ser extranjero, contar con visa de trabajo o documento que acredite la residencia

En el documento oficial de la vacante no se explica si se necesita un nivel educativo en específico ni si son necesarios años de experiencia, es por eso que te invitamos a preguntar directamente sobre esta información.

Paso a paso para aplicar a la vacante de la Embajada de Francia en México

En caso de que te interese el cargo, debes de enviar una carta escrita en francés, copia de tu currículum vitae, así como una copia de vista de trabajo (si la persona no es mexicana) al correo rh.mexico-amba@diplomatie.gouv.fr.

Tienes hasta el viernes 9 de octubre para aplicar; sin embargo, toma en cuenta que sólo se comunicarán contigo y te citarán a la siguiente fase del proceso (la entrevista) si eres seleccionado.

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