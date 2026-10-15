Tu crema, tu desodorante y tu champú contaminan el agua en vacaciones: lo que advierte la UNAM a los turistas

México recibió 45 millones de turistas internacionales en 2024, 7.4 % más que en 2023, según el INEGI. Ante ese flujo, una guía de turismo responsable publicada en 2025 por la Gaceta UNAM advierte que los productos de cuidado personal que usan los vacacionistas terminan en el agua de playas, ríos y cenotes en cuanto se meten a nadar.

“La crema que nos ponemos, los desodorantes y los champús contaminan. Nada más con meternos al agua, en ese instante ya empezamos a contaminar”, supo señalar en esa guía la ecóloga Gabriela Jiménez Casas, del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El llamado cobra peso mientras crecen los viajes en el mundo: según ONU Turismo, en 2024 se registraron 1,400 millones de turistas internacionales, 11 % más que en 2023.

En tanto, la guía pide acatar los avisos en los sitios de conservación para preservar los espacios y el turismo: “En zonas que son realmente protegidas, si dice no nadar, por favor, no nadar. No es que sea peligroso para uno, es peligroso para la zona”.

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¿Cómo afecta el uso de bloqueador solar a los arrecifes?

Un estudio publicado en 2021 en la revista científica Applied Sciences estimó que en la Riviera Maya, en Quintana Roo, se usan 229.76 toneladas de protector solar al año. La zona forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano.

Incrementa afluencia turística en la Riviera Maya

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) incluye la oxibenzona y el octinoxato entre los químicos de protectores solares que pueden dañar la vida marina: se acumulan en los tejidos del coral y pueden provocar blanqueamiento, dañar su ADN, deformar a los corales jóvenes e incluso matarlos.

Por otra parte, el estudio advierte que la regulación sobre estos productos es inconsistente y que la mayoría de las políticas se enfocan en las áreas marinas protegidas, con poca atención a los cuerpos de agua dulce como los cenotes.

¿Qué piden las autoridades a los turistas en las áreas naturales protegidas de Quintana Roo?

En el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el gobierno municipal instalaron lonas informativas en sus playas. Los mensajes piden “evitar la aplicación de bloqueadores o bronceadores si ingresa al agua dentro del área natural protegida”, no tocar los corales y no nadar fuera del boyado.

A su vez, la guía de la UNAM recuerda que está prohibido extraer flora o fauna local, ya que el tráfico de especies también daña el ecosistema, y recomienda no viajar con mascotas salvo que el hotel lo permita: si escapan cerca de una zona natural, pueden convertirse en especie invasora.

Antes de tu próximo viaje, revisa las reglas del destino, contrata guías capacitados y reduce los productos que llevas al agua.

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