Ciclón tropical y frente frío provocarán fuertes lluvias en gran parte del país

Para hoy se tienen previstas lluvias y fuertes vientos en gran parte del país debido a diversos fenómenos meteorológicos, conoce cómo será el clima en tu ciudad para que salgas prevenido.

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¿En qué estados habrá lluvias hoy?

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el ciclón tropical y la depresión tropical veintiuno E provocarán fuertes lluvias en los siguientes estados:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (norte y oeste), Chihuahua (este y sur), Durango (norte, oeste y sur), Estado de México (oeste y suroeste), Guerrero (este y sur) y Oaxaca (norte, oeste y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (sur y oeste), Jalisco (norte, centro y sur), Guanajuato (oeste), Michoacán (oeste, norte y este), Colima, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Veracruz (sur), Tabasco y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Sonora.

Además canales de baja presión y una vaguada en niveles altos de la atmósfera mantendrán lluvias puntuales muy fuertes y chubascos con descargas eléctricas en el noreste, occidente, oriente, centro y sur del país.

Estados donde habrá altas temperaturas

Por otro lado, los estados que registrarán temperaturas de entre 30 y 40°C son:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila (este y sur), Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla (suroeste) y Tabasco.

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