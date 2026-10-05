¡Se busca! Desaparece Celeste Guadalupe Ramírez, una niña de 2 años, en El Dorado; activan Alerta Amber en Sinaloa

¿La reconoces? Las autoridades de Sinaloa piden ayuda a la ciudadanía para localizar a Celeste Guadalupe Ramírez Padilla, una niña de dos años, que desapareció en el municipio de El Dorado y por la que activaron Alerta Amber.
De acuerdo a la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, la menor de edad fue vista por última vez el pasado 30 de septiembre, aunque la denuncia se presentó hasta el pasado sábado 3 de octubre.
Es importante mencionar que la niña desapareció en compañía de su madre, cuyo nombre se desconoce, al salir de un domicilio ubicado en el Ejido Leopoldo Sánchez Celis, en El Dorado.
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Ficha de búsqueda de Celeste Guadalupe Ramírez, la niña que desapareció en Sinaloa
Para ayudar a que Celeste Guadalupe Ramírez Padilla vuelva a casa, las autoridades describieron a la niña con una estatura de 80 centímetros, complexión delgada, tez morena clara, cabello corto, lacio y color castaño oscuro, además de ojos café oscuro.
No obstante, hasta el momento no se dieron señas particulares ni la vestimenta que llevaba durante la última vez que fue vista.
Es por lo anterior que las autoridades activar los números de la Alerta Amber Sinaloa para dar con su paradero:
- (800) 890 9092
- (667) 715 5588
Fichas de búsqueda con Alerta Amber en Sinaloa
Aunado a Celeste Guadalupe, estas son las fichas de búsqueda que se mantienen activas en Sinaloa:
- Sergio Tahir Martínez Domínguez, de 16 años, visto por última vez en Culiacán
- Areli Karolina Villarreal Cruz, de 15 años, vista por última vez en Salvador Alvarado
- Mariana Geraldine Quijano Molina, de 17 años, vista por última vez en Salvador Alvarado
- César Daniel Mazo Garzón, de 17 años, visto por última vez en Navolato
- Karol Adrián Guerrero Ávila, de 16 años, vista por última vez en Mazatlán
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