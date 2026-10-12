“Rachel” y “Simón” mantienen cierre de puertos en México hoy 12 de octubre

Las fuertes lluvias que han azotado al país, gracias a la tormenta tropical Rachel y el huracán Simón, mantienen varios puertos cerrados en seis entidades durante este lunes 12 de octubre.
Ante esto, la Secretaría de Marina (Marina) invita a la comunidad marítimo portuaria a respetar el cierre de puertos y atender las indicaciones de las capitanías con el fin de evitar accidentes.
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Lista de puertos cerrados en México hoy miércoles 12 de octubre
Estos son los puertos que permanecen cerrados durante este lunes 12 de octubre en la República Mexicana:
Cierre a todo tipo de embarcaciones
Baja California
- Rosarito
Colima
- Manzanillo
Jalisco
- Puerto Vallarta
Michoacán
- Lázaro Cárdenas
Nayarit
- San Blas
- Chacala
Sonora
- Golfo de Santa Clara
- Puerto Peñasco
- Puerto Libertad
Cierre a embarcaciones menores
Jalisco
- Barra de Navidad
Nayarit
- La Cruz de Huanacaxtle
- Nuevo Vallarta
Sinaloa
- Teacapán
Sonora
- Guaymas
Es importante mencionar que en las costas del golfo de México está cerrado el puerto de Nautla, ubicado en Veracruz.
¿El huracán “Simón” tocará tierra en México?
El pasado domingo 11 de octubre Simón cambió de trayectoria y ya no tocó tierra ni en Jalisco ni en Colima; sin embargo, las autoridades mexicanas prevén que entre el jueves 15 y el viernes 16 arribe al puerto de Mazatlán, Sinaloa.
Al llegar al territorio nacional tendría la categoría 1, la cual alcanzaría durante el martes 13; no obstante, actualmente mantiene la categoría 2 tras degradarse durante las primeras horas de este lunes.
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