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Trayectoria EN VIVO del huracán “Simón” mientras avanza por el Pacífico mexicano y se degradó a categoría 2
/México/Nota

“Rachel” y “Simón” mantienen cierre de puertos en México hoy 12 de octubre

Los ciclones mantienen fuertes lluvias en varios estados del país, especialmente los que colindan con las costas del Pacífico mexicano

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Las fuertes lluvias que han azotado al país, gracias a la tormenta tropical Rachel y el huracán Simón, mantienen varios puertos cerrados en seis entidades durante este lunes 12 de octubre.

Ante esto, la Secretaría de Marina (Marina) invita a la comunidad marítimo portuaria a respetar el cierre de puertos y atender las indicaciones de las capitanías con el fin de evitar accidentes.

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Lista de puertos cerrados en México hoy miércoles 12 de octubre

Estos son los puertos que permanecen cerrados durante este lunes 12 de octubre en la República Mexicana:

Cierre a todo tipo de embarcaciones

Baja California

  • Rosarito

Colima

  • Manzanillo

Jalisco

  • Puerto Vallarta

Michoacán

  • Lázaro Cárdenas

Nayarit

  • San Blas
  • Chacala

Sonora

  • Golfo de Santa Clara
  • Puerto Peñasco
  • Puerto Libertad

Cierre a embarcaciones menores

Jalisco

  • Barra de Navidad

Nayarit

  • La Cruz de Huanacaxtle
  • Nuevo Vallarta

Sinaloa

  • Teacapán

Sonora

  • Guaymas

Es importante mencionar que en las costas del golfo de México está cerrado el puerto de Nautla, ubicado en Veracruz.

¿El huracán “Simón” tocará tierra en México?

El pasado domingo 11 de octubre Simón cambió de trayectoria y ya no tocó tierra ni en Jalisco ni en Colima; sin embargo, las autoridades mexicanas prevén que entre el jueves 15 y el viernes 16 arribe al puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Al llegar al territorio nacional tendría la categoría 1, la cual alcanzaría durante el martes 13; no obstante, actualmente mantiene la categoría 2 tras degradarse durante las primeras horas de este lunes.

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