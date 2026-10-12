“Rachel” y “Simón” mantienen cierre de puertos en México hoy 12 de octubre

Las fuertes lluvias que han azotado al país, gracias a la tormenta tropical Rachel y el huracán Simón, mantienen varios puertos cerrados en seis entidades durante este lunes 12 de octubre.

Ante esto, la Secretaría de Marina (Marina) invita a la comunidad marítimo portuaria a respetar el cierre de puertos y atender las indicaciones de las capitanías con el fin de evitar accidentes.

#MarinaTeInforma

El Huracán #Simón, Categoría 3, se localiza a 136 km al sur-suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, y a 160 km al sur de las Islas Marías, Nayarit.



Se desplaza hacia el noroeste a 4 km/h.



🛑 Puertos cerrados a toda la navegación:

Nayarit: Pto. San Blas y Pto.… pic.twitter.com/bR8RgqztL4 — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 12, 2026

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Lista de puertos cerrados en México hoy miércoles 12 de octubre

Estos son los puertos que permanecen cerrados durante este lunes 12 de octubre en la República Mexicana:

Cierre a todo tipo de embarcaciones

Baja California

Rosarito

Colima

Manzanillo

Jalisco

Puerto Vallarta

Michoacán

Lázaro Cárdenas

Nayarit

San Blas

Chacala

Sonora

Golfo de Santa Clara

Puerto Peñasco

Puerto Libertad

Cierre a embarcaciones menores

Jalisco

Barra de Navidad

Nayarit

La Cruz de Huanacaxtle

Nuevo Vallarta

Sinaloa

Teacapán

Sonora

Guaymas

Es importante mencionar que en las costas del golfo de México está cerrado el puerto de Nautla, ubicado en Veracruz.

¿El huracán “Simón” tocará tierra en México?

El pasado domingo 11 de octubre Simón cambió de trayectoria y ya no tocó tierra ni en Jalisco ni en Colima; sin embargo, las autoridades mexicanas prevén que entre el jueves 15 y el viernes 16 arribe al puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Al llegar al territorio nacional tendría la categoría 1, la cual alcanzaría durante el martes 13; no obstante, actualmente mantiene la categoría 2 tras degradarse durante las primeras horas de este lunes.

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