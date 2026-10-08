VIDEOS: Severas inundaciones golpean Acapulco y dejan decenas de autos atrapados

Las intensas lluvias asociadas a la tormenta tropical “Simón” provocaron inundaciones y severos encharcamientos en distintas zonas de Acapulco en el estado de Guerrero. Videos difundidos en redes sociales muestran calles completamente inundadas principalmente en el Centro de la ciudad, mientras decenas de automovilistas enfrentan dificultades para circular.

🚨#AlertaADN#CentralDeHuracanes 🌀Continúan los efectos de la tormenta tropical "Simon" en Acapulco, Guerrero; hay severas inundaciones en el Mercado Central, mientras que en el Barrio La Fábrica decenas de coches quedaron atrapados en el agua⚠️ pic.twitter.com/zmofwvVySj — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 8, 2026

Entre los puntos más afectados por las inundaciones de hoy se encuentra el Mercado Central, donde se reportaron fuertes anegaciones. En el Barrio La Fábrica, de acuerdo con los más recientes reportes, decenas de vehículos quedadon atrapados en las calles inundadas.

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Zonas de Acapulco afectadas por servera inundaciones

Las imágenes difundidas en redes sociales muetran el impacto de las fuertes lluvias asociadas a la tormenta tropical “Simón”, en el primer cuadro del puerto y en sus alrededores. De hecho, el agua acumulada complicó el tránsito vehicular y peatonal, además de afectar la actividad cotidiana en una de las zonas comerciales más concurridas.

🚨#AlertaADN



Las lluvias intensas inundaron calles de Acapulco debido al paso de la tormenta tropical "Simon"; también se registran deslaves en la carretera Acapulco - Zihuatanejo #CentralDeHuracanes pic.twitter.com/EnEcbAyyDX — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 8, 2026

¿Por qué llueve en Acapulco si “Simón” se aleja de Guerrero?

Anque la tormenta tropical se desplazaba mar adentro, sus bandas nubosas continuaban favoreciendo las lluvias en Guerrero . De hecho, el reporte de Protección Civil estatal de hoy 8 de octubre, señaló que “Simón” se encontraba a unos 140 kilómetros al suroeste de Acapulco y que persistía la posibilidad de precipitaciones en el Puerto.

Ante la situación, las autoridades recomendaron evitar calles anegadas, etremar precauciones en carreteras y mantenerse atentos a los avisos oficiales, especialmente en zonas susceptibles a inundaciones. Las imágenes muestran la fuerza con que el agua puede alterar la vida cotidiana en el puerto; ¿está preparada la ciudad para enfrentar lluvias más intensas?

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