Alerta Verde y Azul por tormenta tropical “Simón” en el Pacífico mexicano; despliegan Misión ECO

La Coordinación Nacional del Protección Civil (CNPC) activó Alerta Verde y Azul en las costas del Pacífico mexicano ante la posible llegada de la tormenta tropical Simón durante este jueves 8 de octubre.
El ciclón se localiza a 395 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, así como 580 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Alerta Azul y Verde en costas del Pacífico mexicano
Las fuertes lluvias en el país seguirán y eso provoca que activen alertas en las cosas:
Alerta Verde acercándose de Peligro Bajo hoy 8 de octubre
- Colima (centro, norte, sur y oeste)
- Jalisco (noroeste y suroeste)
- Michoacán (suroeste)
Alerta Azul acercándose de Peligro Muy Bajo hoy 8 de octubre
- Jalisco (centro y sureste)
- Michoacán (sur y sureste)
- Nayarit (centro, este, sur y oeste)
Alerta Azul alejándose de Peligro Muy Bajo hoy 8 de octubre
- Guerrero (sur y suroeste)
Despliegan Misión ECO en Jalisco por tormenta tropical “Simón”
Debido al pronóstico de fuertes lluvias, se desplegó la Misión ECO en Jalisco para trabajar de manera coordinada con autoridades estatales y municipales.
“Exhortamos a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil de su localidad”, se pudo leer en el comunicado oficial.
La Misión Eco tiene como objetivo la evaluación de daños y prevención ante desastres naturales.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.