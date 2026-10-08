Alerta Verde y Azul por tormenta tropical “Simón” en el Pacífico mexicano; despliegan Misión ECO

La Coordinación Nacional del Protección Civil (CNPC) activó Alerta Verde y Azul en las costas del Pacífico mexicano ante la posible llegada de la tormenta tropical Simón durante este jueves 8 de octubre.

El ciclón se localiza a 395 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, así como 580 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Por instrucciones de las Presidenta de México, @Claudiashein, la titular de la #CNPC de la @SSPCMexico, @laualzua, desplegó una #MisionEco en el estado de #Jalisco para trabajar de manera coordinada con autoridades estatales y municipales en acciones preventivas y de atención… pic.twitter.com/b3QubBNqvV — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 8, 2026

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Alerta Azul y Verde en costas del Pacífico mexicano

Las fuertes lluvias en el país seguirán y eso provoca que activen alertas en las cosas:

Alerta Verde acercándose de Peligro Bajo hoy 8 de octubre

Colima (centro, norte, sur y oeste)

(centro, norte, sur y oeste) Jalisco (noroeste y suroeste)

(noroeste y suroeste) Michoacán (suroeste)

Alerta Azul acercándose de Peligro Muy Bajo hoy 8 de octubre

Jalisco (centro y sureste)

(centro y sureste) Michoacán (sur y sureste)

(sur y sureste) Nayarit (centro, este, sur y oeste)

Alerta Azul alejándose de Peligro Muy Bajo hoy 8 de octubre

Guerrero (sur y suroeste)

Despliegan Misión ECO en Jalisco por tormenta tropical “Simón”

Debido al pronóstico de fuertes lluvias, se desplegó la Misión ECO en Jalisco para trabajar de manera coordinada con autoridades estatales y municipales.

“Exhortamos a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil de su localidad”, se pudo leer en el comunicado oficial.

La Misión Eco tiene como objetivo la evaluación de daños y prevención ante desastres naturales.

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