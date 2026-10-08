Las lluvias de la tormenta tropical Simón cambió los planes de miles de estudiantes en Guerrero, pues las autoridades educativas anunciaron la suspensión de clases durante dos días por las condiciones meteorológicas.

La medida aplica para planteles públicos y privados, en ambos turnos, pero eso no es todo: el sistema también podría intensificarse mientras avanza por el Pacífico mexicano.

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🔴🏫 SUSPENSIÓN DE CLASES en #Guerrero.



⚠️ Suspendidas las actividades escolares y administrativas en escuelas públicas y privadas de las regiones #Acapulco y #CostaGrande por la Tormenta Tropical #Simon:



* Jue 08 oct: Turno vespertino.

* Vie 09 oct: Ambos turnos. pic.twitter.com/5IeW2SnPYN — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 8, 2026

¿Qué días se suspenden las clases en Acapulco y Costa Grande?

La Secretaría de Educación Guerrero informó que no habrá clases el jueves 8 ni el viernes 9 de octubre en las regiones de Acapulco y Costa Grande.

La suspensión contempla escuelas públicas y privadas, en ambos turnos, y tiene como objetivo proteger a estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa ante las lluvias relacionadas con la tormenta tropical Simón.

Por ello, las familias de estas regiones deben considerar que las actividades escolares estarán suspendidas durante las dos jornadas anunciadas.

¿Por qué suspendieron las clases en Guerrero?

La decisión se tomó ante el pronóstico de lluvias y las condiciones meteorológicas que afectan a distintas regiones del estado.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero informó que para este jueves se esperaban lluvias fuertes, con puntuales muy fuertes y descargas eléctricas en zonas como Acapulco, Costa Grande, Sierra, Centro y Tierra Caliente.

También se pronosticaron rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en zonas de tormenta, además de oleaje de entre tres y cuatro metros en las costas de Guerrero.

Estas condiciones pueden ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Simón podría convertirse en huracán este fin de semana?

De acuerdo con los pronósticos difundidos el jueves 8 de octubre, la tormenta tropical Simón podría intensificarse durante su desplazamiento por el océano Pacífico.

Sin embargo, su evolución e impactos dependerán de cómo avance el sistema; no debe darse por hecho que tocará tierra en un punto específico.

¿Qué estados podrían verse afectados por las lluvias de Simón?

Además de Guerrero, el pronóstico meteorológico contempla lluvias en otros estados del Pacífico mexicano, entre ellos Michoacán, Colima y Jalisco; la vigilancia de huracán también abarca un tramo de la costa que llega hasta Punta Mita, en Nayarit.

Para el viernes 9 de octubre, se pronosticaron lluvias torrenciales en zonas costeras de Guerrero y Michoacán, así como precipitaciones muy fuertes a intensas en otras entidades; para el sábado 10, se esperaban lluvias intensas a muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

Estos pronósticos pueden actualizarse conforme cambien la trayectoria y la intensidad del sistema, por lo que es importante distinguir entre las lluvias previstas y un impacto directo del ciclón, que no debe darse por confirmado sin información oficial.

Por ahora, la suspensión de clases se mantiene para este jueves 8 y viernes 9 de octubre en Acapulco y Costa Grande, mientras Simón continúa su trayectoria por el Pacífico y podría intensificarse durante el fin de semana, las condiciones meteorológicas seguirán bajo vigilancia en las costas mexicanas.

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