Puertos cerrados en México por huracán “Isaías” y tormenta “Simón” hoy 8 de octubre

El huracán Isaías, así como las tormentas Simón y Rachel continúan afectando las costas de la República Mexicana durante este jueves 8 de octubre, razón por la que la Secretaría de Marina (Semar) informó que se cerraron puertos tanto en el golfo de México y el océano Pacífico.
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Puertos cerrados en el Pacífico mexicano por tormenta tropical “Simón” hoy
Estos son los puestos cerrados durante este jueves ante el paso de Simón:
Embarcaciones mayores
- Michoacán: Lázaro Cárdenas
Embarcaciones menores
- Michoacán: Lázaro Cárdenas
- Guerrero: Acapulco y Puerto Marqués
Puertos cerrados en el golfo de México por huracán “Isaías” este 8 de octubre
El huracán Isaías afecta las costas del golfo de México:
Embarcaciones mayores
- Campeche: Seybaplaya y Campeche
- Tamaulipas: Matamoros
- Tabasco: Frontera
- Yucatán: Chuburná y Yucalpetén
- Quintana Roo: Puerto Juárez
Embarcaciones menores
- Campeche: Isla del Carmen y Champotón
- Veracruz: Tamiahua, Cazones, Tecolutla y Nautla
- Tabasco: Sánchez Magallanes, Dos Bocas e Isla del Carmen
- Yucatán: Celestún, Sisal, Progreso, Telchac, Dzilam de Bravo, San Felipe, Río Lagartos, Las Coloradas, El Cuyo
- Quintana Roo: Isla Holbox, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Cozumel
¿Dónde se encuentra la tormenta tropical “Simón”?
La tormenta tropical Simón se localiza a 395 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, así como a 580 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco,
Avanza con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora (km/h), rachas de 120 km/h y se desplaza hacia el oeste.
¿Dónde se encuentra el huracán “Isaías”?
Actualmente, el huracán Isaías se localiza a 300 kilómetros al norte de Progreso, Yucatán, así como a 465 kilómetros al norte de Campeche, Campeche.
Se desplaza con vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de 165 km/h y se desplaza hacia el este-noreste.
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