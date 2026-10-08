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Puertos cerrados en México por huracán “Isaías” y tormenta “Simón” hoy 8 de octubre

Las lluvias no cesan en el país y ante varios fenómenos naturales, Semar tomó la decisión de cerrar algunos puertos del territorio nacional

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

El huracán Isaías, así como las tormentas Simón y Rachel continúan afectando las costas de la República Mexicana durante este jueves 8 de octubre, razón por la que la Secretaría de Marina (Semar) informó que se cerraron puertos tanto en el golfo de México y el océano Pacífico.

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Puertos cerrados en el Pacífico mexicano por tormenta tropical “Simón” hoy

Estos son los puestos cerrados durante este jueves ante el paso de Simón:

Embarcaciones mayores

  • Michoacán: Lázaro Cárdenas

Embarcaciones menores

  • Michoacán: Lázaro Cárdenas
  • Guerrero: Acapulco y Puerto Marqués

Puertos cerrados en el golfo de México por huracán “Isaías” este 8 de octubre

El huracán Isaías afecta las costas del golfo de México:

Embarcaciones mayores

  • Campeche: Seybaplaya y Campeche
  • Tamaulipas: Matamoros
  • Tabasco: Frontera
  • Yucatán: Chuburná y Yucalpetén
  • Quintana Roo: Puerto Juárez

Embarcaciones menores

  • Campeche: Isla del Carmen y Champotón
  • Veracruz: Tamiahua, Cazones, Tecolutla y Nautla
  • Tabasco: Sánchez Magallanes, Dos Bocas e Isla del Carmen
  • Yucatán: Celestún, Sisal, Progreso, Telchac, Dzilam de Bravo, San Felipe, Río Lagartos, Las Coloradas, El Cuyo
  • Quintana Roo: Isla Holbox, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Cozumel

¿Dónde se encuentra la tormenta tropical “Simón”?

La tormenta tropical Simón se localiza a 395 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, así como a 580 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco,

Avanza con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora (km/h), rachas de 120 km/h y se desplaza hacia el oeste.

¿Dónde se encuentra el huracán “Isaías”?

Actualmente, el huracán Isaías se localiza a 300 kilómetros al norte de Progreso, Yucatán, así como a 465 kilómetros al norte de Campeche, Campeche.

Se desplaza con vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de 165 km/h y se desplaza hacia el este-noreste.

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