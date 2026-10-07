Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical “Isaias” que se formó en las costas de Veracruz

¿Seguirán las lluvias en el país? Lo más seguro es que sí y es que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, durante las primeras horas de este miércoles 7 de octubre, la depresión tropical Nueve se intensificó a la tormenta tropical Isaias en las costas del golfo de México.

De acuerdo a las autoridades mexicanas, el fenómeno meteorológico se localiza a 380 kilómetros al este de Cabo Rojo, Veracruz, así como a 430 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán.

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Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical “Isaias”

En adn Noticias te mostramos cómo avanza la tormenta tropical durante este miércoles:

Es importante mencionar que el ciclón avanza con vientos máximos sostenidos a 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el este-noroeste a 13 km/h.

Lluvias en México por la tormenta tropical “Isaias” hoy 7 de octubre

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la circulación de esta tormenta tropical provocará lluvias fuertes a puntuales intensas en zonas del oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán.

Asimismo, este es el pronóstico de lluvia en el país ante el avance de la tormenta:

Lluvias puntuales intensas : Campeche (norte) y Yucatán (norte y oeste)

: Campeche (norte) y Yucatán (norte y oeste) Lluvias puntuales muy fuertes : Tamaulipas (costa), Veracruz (centro y sur) y Tabasco (costa)

: Tamaulipas (costa), Veracruz (centro y sur) y Tabasco (costa) Lluvias puntuales fuertes: Quintana Roo (norte y oeste)

Puertos cerrados en el golfo de México hoy

Debido a la presencia de Isaias en las costas del golfo de México, estos son los puertos cerrados durante este miércoles:

Puertos cerrados a la navegación mayor

Veracruz: Tuxpan

Puertos cerrados a la navegación menor

Tamaulipas : La Pesca, Altamira y Tampico

: La Pesca, Altamira y Tampico Veracruz: Tamiahua, Tuxpan, Cazones, Tecolutla y Nautla

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