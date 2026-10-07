Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical “Isaias” que se formó en las costas de Veracruz

¿Seguirán las lluvias en el país? Lo más seguro es que sí y es que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, durante las primeras horas de este miércoles 7 de octubre, la depresión tropical Nueve se intensificó a la tormenta tropical Isaias en las costas del golfo de México.
De acuerdo a las autoridades mexicanas, el fenómeno meteorológico se localiza a 380 kilómetros al este de Cabo Rojo, Veracruz, así como a 430 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical “Isaias”
En adn Noticias te mostramos cómo avanza la tormenta tropical durante este miércoles:
Es importante mencionar que el ciclón avanza con vientos máximos sostenidos a 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el este-noroeste a 13 km/h.
Lluvias en México por la tormenta tropical “Isaias” hoy 7 de octubre
De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la circulación de esta tormenta tropical provocará lluvias fuertes a puntuales intensas en zonas del oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán.
Asimismo, este es el pronóstico de lluvia en el país ante el avance de la tormenta:
- Lluvias puntuales intensas: Campeche (norte) y Yucatán (norte y oeste)
- Lluvias puntuales muy fuertes: Tamaulipas (costa), Veracruz (centro y sur) y Tabasco (costa)
- Lluvias puntuales fuertes: Quintana Roo (norte y oeste)
Puertos cerrados en el golfo de México hoy
Debido a la presencia de Isaias en las costas del golfo de México, estos son los puertos cerrados durante este miércoles:
Puertos cerrados a la navegación mayor
- Veracruz: Tuxpan
Puertos cerrados a la navegación menor
- Tamaulipas: La Pesca, Altamira y Tampico
- Veracruz: Tamiahua, Tuxpan, Cazones, Tecolutla y Nautla
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.