Ciclones tropicales y canal de baja presión provocarán intensas lluvias en gran parte del país

La interacción de dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo de ciclones tropicales, un canal de baja presión y divergencia de altura provocarán fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas, así que te recomendamos salir con paraguas porque el clima de hoy será muy lluvioso.

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¿En qué estados habrá intensas lluvias?

Se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Tamaulipas (sureste), Veracruz (norte y centro), Puebla (norte y suroeste), Guerrero (sureste), Oaxaca (norte, oeste y costa), Chiapas (centro, este y sur) y Tabasco (costa y oeste).

con puntuales intensas en Tamaulipas (sureste), Veracruz (norte y centro), Puebla (norte y suroeste), Guerrero (sureste), Oaxaca (norte, oeste y costa), Chiapas (centro, este y sur) y Tabasco (costa y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Jalisco (oeste), Michoacán (centro y sureste), Estado de México (suroeste), Morelos, Hidalgo (norte y este) y Campeche (costa y suroeste).

con puntuales muy fuertes en Jalisco (oeste), Michoacán (centro y sureste), Estado de México (suroeste), Morelos, Hidalgo (norte y este) y Campeche (costa y suroeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (sur), Nayarit, Colima, San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Tlaxcala, CDMX , Yucatán (norte, centro y oeste) y Quintana Roo (oeste).

con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (sur), Nayarit, Colima, San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Tlaxcala, , Yucatán (norte, centro y oeste) y Quintana Roo (oeste). Intervalos de chubascos en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato.

Es importante señalar que las lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

¿En qué estados habrá altas temperaturas?

Por otro lado, en algunos estados prevalecerá el ambiente caluroso, principalmente en los estados del noroeste:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa y Morelos.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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