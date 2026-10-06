Puertos cerrados en México hoy 6 de octubre ante fuertes lluvias en Veracruz y posible tormenta en el Pacífico

Las lluvias no han cesado en estados como Veracruz en el golfo de México, tampoco Oaxaca y Colima con costas en el océano Pacífico, razón por la cual la Secretaría de Marina (Semar) ha decidido cerrar puertos durante este martes 6 de octubre.

Ante esta medida, las autoridades piden a la ciudadanía mantenerse informados y tomar precauciones en caso de realizar actividades portuarias, turísticas, deportivas, de pesca o de playa.

Puertos en México Las costas del golfo de México tiene puertos cerrados durante este martes (Captura de pantalla | Semar)

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Puertos cerrados en México hoy 6 de octubre

Aunado a lo anterior, las autoridades informaron cuáles son los puertos cerrados tanto en las costas del golfo de México como en el Pacífico.

Puertos cerrados en el golfo de México

Embarcaciones mayores

Veracruz: Tuxpan

Embarcaciones menores

Veracruz: Tuxpan, Tamiahua, Nautla y Cazones

Puertos cerrados en el océano Pacífico

Embarcaciones menores

Colima : Manzanillo

: Manzanillo Jalisco : Barra de Navidad

: Barra de Navidad Guerrero: Acapulco

Oaxaca: Puerto Escondido, Puerto Ángel y Bahías de Huatulco

Alerta Gris en Veracruz ante fuertes lluvias

La interacción del Frente Frío 1 con una vaguada en el suroeste del golfo de México ha provocado un temporal de lluvias en Veracruz, llevando a las autoridades a activar la Alerta Gris.

El clima adverso ya causó la muerte de una persona en la comunidad de Totomachapa, además de la activación de protocolos de seguridad.

Aunado a esto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigila la formación de una zona de baja presión frente a las costas de Veracruz, la cual podría intensificarse a tormenta tropical.

Nueva tormenta tropical en el Pacífico mexicano

Por otra parte, en las costas del Pacífico mexicano aún se sienten los remansos del huracán Rachel, el cual se mantiene en categoría 1, mientras se aleja de Baja California Sur.

Sin embargo, al sur de las costas de Oaxaca, las autoridades mantiene vigilancia ante la formación de dos zonas de baja presión; no obstante, una de ellas podría convertirse en la tormenta tropical Simón en las próximas horas.

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