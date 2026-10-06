Alerta Gris en Veracruz: lista OFICIAL de municipios con fuertes lluvias hoy 6 de octubre

Las lluvias no cesan en Veracruz y el peligro sigue latente para la población, es por eso que la Secretaría de Protección Civil en la entidad mantiene la Alerta Gris en fase de Acción en la mayor parte de los municipios durante este martes 6 de octubre.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima adverso en el estado del sureste mexicano se debe a la interacción del Frente Frío 1 con una vaguada en el suroeste del golfo de México, esto hará que las fuertes precipitaciones no cesen en los próximos días.

Boletín meteorológico matutino del 06 de Octubre de 2026 pic.twitter.com/zYb079vmVm — Meteorología SPCVer (@spcver_met) October 6, 2026

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Municipios con Alerta Gris en Veracruz por fuertes lluvias

Específicamente, las autoridades de Veracruz alertan a los siguientes municipios ante las precipitaciones que se presentará en las próximas horas:

Lluvias moderadas a fuertes y algunas tormentas

Pánuco

Tuxpan

Poza Rica

Papantla

Tecolutla

Lluvias moderadas a fuertes y tormentas

Perote

Vega de Alatorre

Martínez de la Torre

Misantla

Nautla

Nublado con potencial para lluvias moderadas y algunas tormentas

Actopan

Cardel

Cotaxtla

Veracruz-Boca del Río

Medio nublado a nublado con potencial para lluvias y tormentas aisladas

La Joya

Naolinco

Xalapa

Huatusco

Coscomatepec

Córdoba

Medio nublado a nublado con potencial para lluvias moderadas a fuertes y algunas tormentas

Orizaba

Tierra Blanca

Cosamaloapan

Alvarado

A.R. Cabada

Catemaco

San Juan Evangelista

Medio nublado a nublado con lluvias moderadas a fuertes

Jesús Carranza

Coatzacoalcos

Minatitlán

Las Choapas

¿Qué es la Alerta Gris por lluvias que activaron en Veracruz?

De acuerdo al gobierno local, la Alerta Gris es una herramienta preventiva que forma parte del Sistema de Alerta Temprana para Veracruz y “se establece con un tiempo de hasta cinco días previos a la probabilidad” de un factor que cambie el tiempo meteorológico en la entidad.

Cuando entra en fase de Acción, como actualmente está, quiere decir que el fenómeno ya está afectando al estado, por lo que se activan lo protocolos de emergencia, se vigila el cause de los ríos y se analiza la suspensión de actividades.

Tormentas en Veracruz provocan la muerte de una persona

La titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, confirmó que las fuertes lluvias ya causaron la muerte de un hombre, identificado como Serafín Apale Xocua de 76 años, quien fue arrastrado por la corriente de agua en la comunidad de Tototmachapa.

Asimismo, en Veracruz ya se han registrado anegamiento, inundaciones, derrumbes y el crecimiento de ríos y arroyos, es por eso que permanecen activos el Plan Tajín, Marina y DN-III-E en fase preventiva.

La Secretaría de Marina (Semar) también anunció el cierre de puertos en el estado.

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