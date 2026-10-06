¡Alerta por clima en México! Inminente Tormenta Tropical “Simón” y otros sistemas provocarán lluvias torrenciales

México enfrentará un martes 6 de octubre con lluvias de fuertes a torrenciales, además de temperaturas de hasta 45 grados Celsius, debido a la interacción de varios sistemas meteorológicos, entre ellos zonas de baja presión con potencial ciclónico en el Golfo de México y el Pacífico Sur.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico es válido de las 08:00 horas de este martes 6 y hasta las 08:00 horas del miércoles 7 de octubre.

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Clima hoy en México: ¿Dónde lloverá con mayor intensidad?

El mayor riesgo se concentra en Veracruz, donde se esperan lluvias intensas con acumulados puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros. También se pronostican lluvias muy fuertes e intensas en Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con acumulados de hasta 150 milímetros.

La Ciudad de México también tendrá chubascos con lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, mientras que se se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en:

Estado de México

Morelos

Puebla

Michoacán

Campeche.

Estados con calor extremo hoy 6 de octubre de 2026 en México

Mientras que las lluvias golpean a un buena parte del territorio nacional, el noroeste continuará con ambiente caluroso a muy caluroso. Las temperaturas máximas podrían alcanzar 40 a 45 °C en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora, mientras que Baja California Sur y Sinaloa llegarían a entre 35 y 40 °C (grados Celcius).

El Meteorológico Nacional advierte que las lluvias podrían provocar inundaciones, encharcamientos, deslaves y crecida de ríos y arroyos, además de descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento. El contraste climático será extremo: mientras algunas regiones enfrentarán lluvias torrenciales, otras soportarán temperaturas cercanas a los 45 °C. ¿Cómo estará el clima en tu estado?

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