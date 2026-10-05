Lista OFICIAL de puertos cerrados hoy 5 de octubre ante el huracán “Rachel” y las nuevas posibles tormentas

Durante las primeras horas de este lunes 5 de octubre, el huracán Rachel se degradó a categoría 1; sin embargo, la amenaza de formación de una nueva tormenta tropical en el océano Pacífico y otra en el golfo de México han provocado que se cierren algunos de los puertos del país.

La Secretaría de Marina (Semar), mediante la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que las entidades con puertos cerrados son Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur, Sinaloa, Oaxaca y Jalisco en el Pacífico, así como Nuevo León y Veracruz en el golfo.

⚠️@SEMAR_mx informa cierre de puertos debido a condiciones meteorológicas:



🌊Océano Pacífico🌊



⛴️ - Embarcaciones mayores:

🔹 Sinaloa: Mazatlán.

🔹 Nayarit: San Blas.



⛵ - Embarcaciones menores:

🔹 Baja California Sur: La Paz, Los Barriles, Cabo San Lucas, San José del Cabo y… pic.twitter.com/eo3Pc0VtPE — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 5, 2026

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Lista de puertos marítimos cerrados en México hoy 5 de octubre

A continuación te mostramos cuáles son los puertos cerrados en las costas de México:

Puertos cerrados en costas del océano Pacífico

Embarcaciones mayores

Sinaloa : Mazatlán

: Mazatlán Nayarit: San Blas

Embarcaciones menores

Baja California Sur : La Paz, Los Barriles, Cabo San Lucas, San José del Cabo y San Carlos

: La Paz, Los Barriles, Cabo San Lucas, San José del Cabo y San Carlos Sinaloa : Mazatlán y Teacapán

: Mazatlán y Teacapán Nayarit: San Blas y Nuevo Vallarta

San Blas y Nuevo Vallarta Jalisco: Puerto Vallarta

Puerto Vallarta Oaxaca: Bahías de Huatulco

Puertos en México Las costas del Pacífico y del golfo de México tienen puertos cerrados este lunes (Captura de pantalla | Semar)

Puertos cerrados en costas del golfo de México

Nuevo León : El Cuchillo

: El Cuchillo Veracruz: Tamiahua, Tuxpan, Cazones y Nautla

Es importante mencionar que estos pueden cambiar con el pasar de las horas y ante el comportamiento del clima en la zona.

Huracán “Rachel” se degrada a categoría 1; prevén nueva tormenta en el Pacífico

Al inicio de este lunes, las lluvias no sólo son por el huracán Rachel que se degradó a categoría 1 mientras se mantiene a 521 kilómetros al oeste-noroeste de Isla Socorro, Colima, así como 648 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur mientras avanza con vientos de 148 kilómetros por hora.

El fenómeno se aleja del territorio mexicano; no obstante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigila una zona de baja presión al sur del golfo de Tehuantepec y se prevé que se convierta en tormenta tropical.

Posible tormenta tropical en el golfo de México

Asimismo, las autoridades mexicanas vigilan el desarrollo de una zona de baja presión al suroeste del golfo de México, la cual se localiza a 225 kilómetros al este-noroeste de Cabo Rojo, Veracruz.

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