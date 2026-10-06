Jóvenes Construyendo el Futuro: fecha en la que se reanudan las inscripciones

De manera sorpresiva, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer que se cerraban los registros de Jóvenes Construyendo el Futuro a partir de este mes de octubre, por lo que muchos se sorprendieron ya que no se dio a conocer qué pasaría con el programa o con el presupuesto que ya tenía asignado.

Ante esto, la dependencia y el Gobierno de México ya dieron a conocer cuándo se reanudará el proyecto destinado a jóvenes de entre 18 y 29 años.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo regresará el programa Jóvenes Construyendo el Futuro?

Durante la comparecencia de Marath Baruch Bolaños López, titular de la STPS, en la Cámara de Diputados este martes 6 de octubre confirmó la información del Gobierno de México y se dio a conocer que Jóvenes Construyendo el Futuro regresará a inicios de enero de 2027; sin embargo, no se dieron más detalles de esto.

“Ya no va haber de aquí a diciembre las nuevas inscripciones, ya hay suficientes en el programa; inician nuevamente en enero, pero no es que se suspenda el programa, sino que se cumplió prácticamente con la meta”, explicó el Gobierno de México el pasado lunes.

¿Por qué se cerró el registro de Jóvenes Construyendo el Futuro?

El titular de la dependencia reiteró que el programa no cerró definitivamente, sino que se suspendió su registro debido a que alcanzó el límite establecido para el periodo.

Ante esto, pidió a la población interesada en mantenerse informados sobre qué pasos seguir una vez que se reanude el programa que otorga un apoyo económico mensual de nueve mil 582.47 pesos, a la par de integrar a más personas al mercado laboral.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.