Credencial del Servicio Universal de Salud: requisitos y documentos para registrarse en octubre

¿Ya te registraste al Servicio Universal de Salud? El trámite reabrió durante los primeros días de octubre y aquí te contamos todos los detalles para que no dejes pasar la oportunidad.

Durante la conferencia de este martes 6 de octubre, el Gobierno de México ya presentó la imagen de la credencial que permitirá a los ciudadanos acceder a los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS-Bienestar.

🧵 ¿Qué cambia con el modelo médico de los consultorios del Sistema Universal de Salud (SUS)?



Durante la #MañaneraDelPueblo, nuestro director general, @AlexSvarch, explicó cómo funcionarán estos consultorios y cuál será su principio fundamental: cero rechazos.



Va hilo 👇 pic.twitter.com/Sdnolpmjfi — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) October 6, 2026

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Fecha límite y horario para registrarte al Servicio Universal de Salud

Desde el pasado lunes 5 octubre y hasta el próximo sábado 14 de noviembre se encuentra abierto el registro para este servicio, el cual tiene un horario de lunes a sábado de 08:00 a 16:00 horas (tiempo del centro del país), en algunos puntos se extiende hasta las 18:00 horas.

Esta semana, del 5 al 10 de octubre, el registro será para los apellidos que inicien con la siguientes letras:

Letra “M”: lunes

Letras “N, Ñ, O, P y Q”: martes

Letra “R”: miércoles

Letras “S, T y U”: jueves

Letras “V, W, X, Y y Z”: viernes

Rezagados: sábado

Para la semana del lunes 12 al sábado 17 de octubre será:

Letras “A y B”: lunes

Letra “C”: martes

Letras “D, E y F”: miércoles

Letra “G”: jueves

Letras “H, I, J, K, y L”: viernes

Rezagados: sábado

¿Dónde están los módulos para registrarte al Servicio Universal de Salud?

Si tú quieres formar parte de este servicio, lo primero que debes de hacer es ubicar el módulo más cercano a tu domicilio mediante los siguientes pasos:

Acceder a la página del IMSS-Bienestar

Ir al apartado de Módulos de Registro y Credencialización

Seleccionar tu entidad federativa

federativa Localizar la sede que te sea más cómoda para realizar el trámite

Documentos para tramitar la credencial del Sistema Universal de Salud

Para llevar a cabo el trámite, es necesario que reúnas los siguientes documentos:

Identificación oficial con fotografía vigente : pasaporte, credencial del INE, cédula profesional con foto, credencial del INAPAM, cartilla del Servicio Militar Nacional o constancia de identidad

: pasaporte, credencial del INE, cédula profesional con foto, credencial del INAPAM, cartilla del Servicio Militar Nacional o constancia de identidad Documentos probatorio de identidad : acta de nacimiento, carta de naturalización, certificado de nacionalidad mexicana o documento migratorio

: acta de nacimiento, carta de naturalización, certificado de nacionalidad mexicana o documento migratorio CURP certificada

Comprobante de domicilio (mínimo seis meses de antigüedad): recibo de la CFE, agua, predial u otro servicio

(mínimo seis meses de antigüedad): recibo de la CFE, agua, predial u otro servicio Teléfono de contacto

Es importante mencionar que el Servicio Universal de Salud comenzará a operar a partir del 1º de enero de 2027.

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