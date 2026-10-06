Hace 60 años, una promesa cambió para siempre las calles de este pueblo de Guanajuato

Una promesa de fe realizada en 1966 tras una recuperación milagrosa transformó las calles de Uriangato, Guanajuato, en el escenario de una de las expresiones de arte efímero más importantes de México.

Al sanar de una enfermedad grave, el comerciante Pío Quinto Baeza Bedolla y su esposa María Valentina Juárez Hernández elaboraron el primer tapete de aserrín teñido frente a su hogar en el barrio de La Loma como ofrenda a San Miguel Arcángel. Esta devoción familiar dio origen a la celebración de La Octava Noche, festividad que este martes 6 de octubre cubrirá más de 5 kilómetros de vialidades con alfombras multicolores antes de la procesión nocturna.

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¿Cómo nació la tradición de los tapetes de aserrín en Uriangato durante 1966?

El primer tapete ornamental de Uriangato se diseñó el 6 de octubre de 1966 sobre la calle Ocampo del barrio de La Loma. Tras observar alfombras ceremoniales en un viaje a Michoacán, la familia Baeza Juárez utilizó materiales locales para agradecer la intercesión de su santo patrono:

Materia prima: aserrín recolectado en los hornos de tabique del Barrio del Obrador.

aserrín recolectado en los hornos de tabique del Barrio del Obrador. Pigmentación artesanal: anilina de color solferino comprada en comercios locales para teñir la madera.

anilina de color solferino comprada en comercios locales para teñir la madera. Simbología del diseño: rombos, flores sencillas y la frase «Quien como Dios», significado del nombre Miguel.

Uriangato La Octava de San Arcángel: Uriangato celebra la tradicional fiesta patronal. (Facebook Municipio de Uriangato)

Tras el fallecimiento de Pío Quinto Baeza en 1981, su hija Carmela Baeza y los vecinos del barrio de La Loma asumieron la preservación de la ofrenda. Entre 1989 y 1992, la iniciativa comunitaria creció de un par de banquetas hasta cubrir cuadras enteras, evolucionando el uso del aserrín teñido hacia la incorporación de flores, semillas, marmolina y elementos textiles representativos de Uriangato.

La destreza de los artesanos traspasó las fronteras nacionales cuando la creadora uriangatense Ana Rosa Aguilar, conocida como “Roo”, encabezó el diseño de la Brussels Flower Carpet en Bélgica durante las ediciones de 2018 y 2022. La delegación guanajuatense confeccionó un tapiz floral de 1,800 metros cuadrados con más de 500,000 begonias y dalias en la Grand-Place de Bruselas, colocando a México como el primer país latinoamericano en dirigir dicha exhibición europea.

El reconocimiento institucional se consolidó el 23 de enero de 2020, fecha en que el Gobierno del Estado de Guanajuato emitió el Decreto Gubernativo número 42 para declarar Patrimonio Cultural Intangible a las alfombras y a La Octava Noche. Ese mismo mes, una delegación de 200 jóvenes uriangatenses elaboró la obra efímera “Xico” sobre una superficie de 3,000 metros cuadrados en el Zócalo de la Ciudad de México, reafirmando el valor de esta tradición en la capital del país.

¿Cuáles son los elementos tradicionales que integran La Octava Noche de San Miguel Arcángel?

La fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel moviliza a familias, colectivos y artesanos de Guanajuato que preparan la escenografía urbana antes de la caminata religiosa sobre el arroyo vehicular:

La Alborada: repique de campanas, quema de cohetes y bandas de viento que recorren los barrios del municipio desde las 5:30 horas.

repique de campanas, quema de cohetes y bandas de viento que recorren los barrios del municipio desde las 5:30 horas. Globos de Cantoya: lanzamiento de más de 50 piezas de papel de china elaboradas por jóvenes del barrio de La Loma.

lanzamiento de más de 50 piezas de papel de china elaboradas por jóvenes del barrio de La Loma. Los Candiles: encendido de fogatas de leña de ocote afueras de las viviendas para iluminar las calles.

encendido de fogatas de leña de ocote afueras de las viviendas para iluminar las calles. Procesión nocturna: recorrido de la imagen venerada sobre las alfombras florales que concluye la madrugada del 7 de octubre.

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