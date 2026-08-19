Mexicana de 16 años inventa extintor acústico de baja frecuencia; así funciona el Vortex-TEC

¿Y si el fuego pudiera apagarse con el poder del sonido? Eso es exactamente lo que logró Ángela Karime, una mexicana de apenas 16 años originaria de Altamira, Tamaulipas, quien diseñó el Vortex-TEC, un extintor acústico de baja frecuencia que desplaza el oxígeno que alimenta la combustión usando ondas sonoras.

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Prototipo de extintor acustico hecho de componentes accesibles

Estudiante del CETI 78, Ángela lleva más de un año perfeccionando su invento; este ya su quinto prototipo, construido con componentes accesibles: una batería de 12 volts, un generador de frecuencias, un amplificador y una bocina. El sistema genera 30 hertz, es decir, 30 pulsos por segundo, que se convierten en ondas acústicas capaces de crear anillos vórtice que separan el aire caliente del combustible en cuestión de segundos, apagando llamas en un radio de hasta dos metros.

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