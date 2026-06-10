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/México/Video

Exigen insumos y equipo médico en IMSS-Bienestar de Baja California Sur

Trabajadores de IMSS-Bienestar en Baja California Sur protestaron para exigir insumos, prestaciones, pagos pendientes y mejores condiciones laborales.

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Por: Ximena Ochoa
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