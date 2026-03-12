Debate por supuesto video de estudiantes drogándose en el salón
En redes sociales se hizo viral un video de unos estudiantes del CBTA 190 en Ocuituco, Morelos inhalando una sustancia blanca.
En la grabación se puede ver a los estudiantes dentro del salón y frente a ellos en los pupitres se pueden ver varias líneas de polvo blanco colocadas sobre las pantallas de los teléfonos celulares.
Los jóvenes inhalan la sustancia por la nariz utilizando un objeto, mientras que la persona que graba dice “el primero en acabar gana”.