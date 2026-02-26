inklusion.png Sitio accesible
Nueve estados del país concentran focos rojos por incendios forestales

2025 registró más de 7 mil incendios forestales a nivel nacional, una situación preocupante.

México

Por: Itandehui Cervantes

Este 2026 no se ve tan complicado el tema de los incendios forestales pero las sequias podrían empeorar el fenómeno La Niña que genera un invierno más seco y esto genera una mayor disponibilidad de las hojarasca.

Los focos rojos se concentran en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. En los últimos seis meses del año el foco rojo esta en Baja California.

