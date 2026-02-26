Nueve estados del país concentran focos rojos por incendios forestales
2025 registró más de 7 mil incendios forestales a nivel nacional, una situación preocupante.
Este 2026 no se ve tan complicado el tema de los incendios forestales pero las sequias podrían empeorar el fenómeno La Niña que genera un invierno más seco y esto genera una mayor disponibilidad de las hojarasca.
Los focos rojos se concentran en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. En los últimos seis meses del año el foco rojo esta en Baja California.