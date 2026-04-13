LitioMx: El elefante blanco que ha costado 38.6 mdp sin producir un solo gramo

Cuando los pobladores en Sahuaripa, Sonora descubrieron que había litio en sus tierras, pensaron que la abundancia les había llegado, pero eso no pasó ya que al expresidente Andrés Manuel López Obrador se le ocurrió jugarle al empresario en 2023 y nacionalizó el litio y de paso creó un elefante blanco llamado LitioMx.

En total, Litio MX le ha costado a los mexicanos 38.6 millones de pesos, sin ninguna clase de exploración y mucho menos resultados.

La información en Azteca Noticias.