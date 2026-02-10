Auto choca porque chofer no puso el freno por bajarse a agredir a pasajera

Mediante redes sociales se difundió un video que muestra el momento en el que un chofer de taxi por aplicación se baja de su coche para agredir a una pasajera; sin embargo, olvidó poner el freno de mano y su coche termino estampándose.

Según las primeras versiones, el hecho ocurrió el pasado 7 de febrero cuando la mujer solicitó el viaje pero surgió un problema con el método de pago lo que habría provocado la molestia del chofer.

