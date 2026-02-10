Auto choca porque chofer no puso el freno por bajarse a agredir a pasajera
chofer agrede pareja
Mediante redes sociales se difundió un video que muestra el momento en el que un chofer de taxi por aplicación se baja de su coche para agredir a una pasajera; sin embargo, olvidó poner el freno de mano y su coche termino estampándose.
Según las primeras versiones, el hecho ocurrió el pasado 7 de febrero cuando la mujer solicitó el viaje pero surgió un problema con el método de pago lo que habría provocado la molestia del chofer.