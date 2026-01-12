SSC CDMX implementará operativo por regreso a clases para resguardar a estudiantes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México movilizará a los elementos para resguardar a los estudiantes este 12 de enero, cuando miles de estudiantes de nivel básico volverán a las aulas.

El operativo comenzará a las 6:00 de la mañana en las 16 alcaldías de la capital. Los uniformados estarán apoyados de mil 024 vehículos, 55 motocicletas, 6 grúas, 15 ambulancias, 3 helicópteros y 12 moto ambulancias.