SSC CDMX implementará operativo por regreso a clases para resguardar a estudiantes

La SSC CDMX pondrá en marcha un operativo en el que participarán 14 mil 400 elementos para resguardar a estudiantes y sus padres este regreso a clases.

México

Por:  Adriana Pacheco

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México movilizará a los elementos para resguardar a los estudiantes este 12 de enero, cuando miles de estudiantes de nivel básico volverán a las aulas.

El operativo comenzará a las 6:00 de la mañana en las 16 alcaldías de la capital. Los uniformados estarán apoyados de mil 024 vehículos, 55 motocicletas, 6 grúas, 15 ambulancias, 3 helicópteros y 12 moto ambulancias.

