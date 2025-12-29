Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, irregularidades financieras y corrupción
La tragedia en Oaxaca que dejó 13 víctimas destapa irregularidades millonarias en Línea Z, con sobrecostos y fallas estructurales detectadas por la ASF.
- El descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z, Oaxaca, el 28 de diciembre de 2025, dejó 13 muertos y 98 heridos, reviviendo señalamientos por irregularidades financieras detectadas por la ASF en la rehabilitación de vías
- La Auditoría Superior de la Federación identificó sobrecostos millonarios, pagos en exceso por más de 28 millones de pesos, inflación de costos en mano de obra y equipo, además de balasto de baja calidad posiblemente vinculado a empresas cercanas a familiares de exfuncionarios
- Acusaciones de corrupción apuntan a tráfico de influencias, con audios que involucran a allegados de los hijos de Andrés Manuel López Obrador en contratos inflados y supervisión deficiente durante la construcción del Corredor Interoceánico
- El proyecto, administrado por la Secretaría de Marina, usó material rodante antiguo (locomotoras de más de 40 años) y presentó fallas estructurales previas, lo que opositores vinculan directamente con las víctimas del tren interoceánico por negligencia y prisas en inauguración
- La FGR investiga las causas del accidente, mientras el PAN exige suspensión de operaciones y denuncia penal por irregularidades financieras que ascienden a cientos de millones, incluyendo duplicidad de contratos y trabajos inexistentes en la Línea Z