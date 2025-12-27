Ángeles Verdes brindan apoyo gratis para los conductores en carreteras de México
Durante esta temporada de vacaciones de invierno los Ángeles Verdes acuden al llamado de los automovilistas que sufren algún inconveniente con su auto en las carreteras.
Los Ángeles Verdes brindan auxilio vial gratuito a cualquier automovilista que circule por las carreteras de las 32 entidades desde la pinchadura de una llanta hasta apoyo por fallas mecánicas como:
- Quedarse sin combustible
- Quedarse sin frenos
- Calentamiento