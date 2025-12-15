¡Atención automovilistas! Engomado amarillo no circula este lunes 15 de diciembre

El programa Hoy No Circula siempre es un tema de interés para miles de automovilistas en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex). Si usas tu auto para ir al trabajo, a la escuela o realizar actividades diarias, es fundamental conocer qué autos no circulan este lunes 15 de diciembre, especialmente si tu vehículo tiene engomado amarillo.

Esta información no solo te ayuda a evitar multas, también a planear mejor tus traslados y cuidar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Evolución del transporte de pasajeros por tierra este año y horizonte para el 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué autos no circulan este lunes 15 de diciembre?

De acuerdo con las reglas vigentes del programa Hoy No Circula CDMX y Edomex, los lunes están destinados a restringir ciertos vehículos dependiendo del color del engomado y la terminación de placas. Por eso, este día es clave revisar si tu coche puede o no salir, ya que el incumplimiento puede derivar en sanciones económicas y el envío de tu vehículo al corralón.

Este lunes 15 de diciembre, no circulan los autos con engomado amarillo que cumplan con estos requisitos:

Terminación de placas: 5 y 6

Color de engomado: Amarillo

Holograma: 1 y 2

Además, es importante tener en cuenta que la restricción aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, tanto en la CDMX como en el Edomex, como parte del esquema regular del programa Hoy No Circula.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/m6vujexDnF — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 30, 2025

¿Cuándo circulan los autos con engomado amarillo holograma 0 y 00?

La medida incluye a vehículos con holograma 1 y 2, mientras que los autos con holograma 0 y 00 sí pueden circular, salvo que se active una contingencia ambiental. Es importante recordar que motocicletas, vehículos eléctricos e híbridos están exentos, al igual que autos destinados a servicios de emergencia o transporte público.

Si te preguntas qué días no circula el engomado amarillo holograma 0, la respuesta es clara: estos vehículos pueden circular todos los días dentro del programa regular, siempre y cuando no haya restricciones extraordinarias por mala calidad del aire.

Hoy No Circula CDMX y Edomex: evita multas y sanciones

El Hoy No Circula tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire, especialmente en temporadas donde se incrementa el tráfico vehicular. Por ello, las autoridades recomiendan estar atentos a los avisos oficiales, ya que las reglas pueden cambiar si se declara contingencia ambiental.

Las multas de tránsito por no respetar el Hoy No Circula CDMX o Hoy No Circula Edomex pueden superar los $3,000 pesos, además del arrastre del vehículo al depósito. Esto convierte al programa en un tema relevante no solo ambiental, sino también económico para los conductores.

Si tienes dudas como “autos que no circulan en lunes”, “engomado amarillo hoy no circula” o “hoy no circula lunes CDMX”, lo mejor es revisar diariamente la terminación de placas y el holograma de tu auto. Planear con anticipación puede ahorrarte tiempo, dinero y malos momentos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

